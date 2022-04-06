Элиссан Шандалович: Глава Карелии 21 апреля представит в Законодательном Собрании отчет о работе за 2021 год

Законодательное Собрание Карелии 21 апреля заслушает ежегодный отчет Главы республики Артура Парфенчикова, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

По словам Председателя Законодательного Собрания, депутатам представлены информационные материалы к отчету Главы Карелии о результатах деятельности Правительства республики в 2021 году.

«Уверен, что Артур Олегович Парфенчиков в ходе отчета обозначит совместные приоритеты на будущее, на перспективу, позволяющие не только выстоять под внешними санкциями, но и использовать их как новые возможности в развитии. Могу заверить, все нужные законодательные решения будут приняты — это наша общая ответственность перед жителями республики», — отметил Элиссан Шандалович.

Заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 21 апреля начнется в 10.00. Трансляция мероприятия на сайте http://live.karelia-zs.ru/