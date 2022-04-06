890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Лес из Карелии в 2022 году был продан в Финляндию, Эстонию и Японию
Сегодня 08:05
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
Сегодня 07:00

Элиссан Шандалович: Глава Карелии 21 апреля представит в Законодательном Собрании отчет о работе за 2021 год

Новости. Общество
15:08, 13 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Законодательное Собрание Карелии 21 апреля заслушает ежегодный отчет Главы республики Артура Парфенчикова, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

По словам Председателя Законодательного Собрания, депутатам представлены информационные материалы к отчету Главы Карелии о результатах деятельности Правительства республики в 2021 году.

«Уверен, что Артур Олегович Парфенчиков в ходе отчета обозначит совместные приоритеты на будущее, на перспективу, позволяющие не только выстоять под внешними санкциями, но и использовать их как новые возможности в развитии. Могу заверить, все нужные законодательные решения будут приняты — это наша общая ответственность перед жителями республики», — отметил Элиссан Шандалович.

Заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 21 апреля начнется в 10.00. Трансляция мероприятия на сайте http://live.karelia-zs.ru/

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.04.2022, 07:00
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
06.04.2022, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)
06.04.2022, 16:16
Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ

Аналитика

12.04.2022 14:17
Капитал
Угрожают ли санкции интернету в Карелии
Замедлится ли «карельский Интернет» и будет ли он дорожать из-за влияния западных санкций на фоне российской «спецоперации» на Украине.
«Нарушения имели место»
11.04.2022 11:38
«Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе»
08.04.2022 10:29
В Карелии планируют призвать в армию более тысячи человек
06.04.2022 14:40
«Пока никаких катастроф на рынке труда не наблюдается»
05.04.2022 15:12
Вся аналитика

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.