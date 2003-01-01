РЕКЛАМА
Элиссан Шандалович и депутаты обсудили с Инной Колыхматовой приоритеты Петрозаводска перед принятием бюджета Карелии
Сегодня 12:52 Политика
Поделиться

Председатель Законодательного собрания Карелии, депутаты от Петрозаводска на встрече с главой городского округа Инной Колыхматовой и вице-спикером Петросовета Павлом Петровым обсудили приоритетные направления, которые требуют дополнительного финансирования в следующем году.

фото: © Законодательное собрание РК

Как отметил Элиссан Шандалович, 13 ноября в первом чтении был принят проект регионального бюджета на 2026 год, сейчас идет работа над поправками, поэтому важно понять, какие есть запросы у муниципальных образований. Поддержка органов местного самоуправления является одним из приоритетов депутатов при работе над бюджетом.

Так, на следующий год Петрозаводску — городу воинской славы и столице Карелии — предусмотрены трансферты в размере 5,9 млрд рублей. Это средства, которые предназначены для переселения граждан из аварийного жилья, ремонта и оснащения дошкольных образовательных организаций, обновления дорожной сети, реализации проектов благоустройства и др. Вместе с тем карельские парламентарии от Петрозаводска также получают от горожан наказы и предложения по развитию города.

По словам главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, Правительство республики и Законодательное Собрание регулярно оказывают поддержку в рамках регионального закона о столичном статусе. Так, в марте город дополнительно получил 50 млн рублей на подготовку карельской столицы к 80-летию Победы и благоустройство. Многие знаковые и памятные места благодаря средствам регионального бюджета удалось преобразить.

— Петрозаводск должен быть современным комфортным городом. Без поддержки республиканского Правительства, без вашей поддержки нам, конечно, трудно. И, уверена, что, обсуждая все проблемы, все наказы, нам удастся совместно решить задачи, которые ставят горожане, — сказала Инна Колыхматова.

По словам главы города, за последнее время в Петрозаводске обновился парк муниципальных троллейбусов и автобусов, открываются новые маршруты общественного транспорта. Чтобы сократить интервалы движения, расширить маршрутную сеть, необходимы дополнительные средства на технику и оплату лизинговых платежей.

Парламентарий Анна Лопаткина отметила, что между городскими властями и депутатами сложилось конструктивное взаимодействие. Многие проблемы удается решать в рабочем режиме. Одним из насущных вопросов для петрозаводчан остается содержание контейнерных площадок. По словам Инны Колыхматовой, работа в этом направлении идет, также ранее при поддержке республиканских властей была закуплена новая техника для МУП «Автоспецтранс».

Депутат Галина Гореликова сказала, что в Петрозаводске, где расположено больше всего школ в республике, активно реализуется программа капремонта. Парламентария интересовало, есть ли потребность в дополнительном финансировании. По словам представителей Петрозаводского городского округа, данное направление также требует поддержки.

На совещании также уделили теме содержания и ремонта дорог. Как отметил депуат Леонид Лиминчук, пока остается нерешенным вопрос с ремонтом дороги к городскому кладбищу в районе д. Вилга. По этой проблеме регулярно поступают обращения граждан. Инна Колыхматова отметила, что тема с обновлением дороги является актуальной, как и дальнейшее благоустройство территории кладбища.

По словам парламентария Марины Гуменниковой, представители администрации и Петросовета находятся на постоянной связи с депутатами Законодательного Собрания. В столице Карелии удается решать многие проблемы: например, впервые начали ремонтировать тротуары, но также волнующим для горожан вопросом остается ремонт межквартальных проездов. Как уточнила Инна Колыхматова, при помощи республиканских властей прорабатывается вопрос выделения средств на это важное для горожан направление.

Вице-спикер Петрозаводского городского Совета Павел Петров среди приоритетов, требующих дополнительной поддержки, выделил обновление учреждений образования, дорожной сети и подвижного состава общественного транспорта, поддержку МУП «Автоспецтранс».

— Решение многих актуальных вопросов требует дополнительного финансирования. Ко второму чтению проекта бюджета мы с коллегами будем готовить поправки по самым востребованным направлениям, которые озвучили коллеги. Такая совместная консолидированная работа, безусловно, направлена на эффективную реализацию тех задач, которые стоят перед городом, перед Республикой Карелия и которые будут повышать качество жизни наших жителей, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Парламентарии Карелии планируют 4 декабря рассмотреть поправки к законопроекту о бюджете республики на 2026–2028 годы и принять в окончательном чтении главный финансовый документ. Подробнее по ссылке.

