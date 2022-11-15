Реклама

Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Здания школ в Петрозаводске, куда поступили звонки о заложенных бомбах, обследуют кинологи
19.12.2022 13:28
Жительница Карелии пошла кататься на лыжах и пропала
19.12.2022 13:50

Элиссан Шандалович: Карелия внесла свою лепту в развитие двусторонних взаимоотношений России и Беларуси

Новости. Политика
10:53, 20 Декабря 2022
фото: со страницы спикера ЗС Карелии Элиссана Шандаловича

Новости партнеров

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о подписании с Витебским областным Советом депутатов соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

На своей странице в соцсети спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал о встрече президентов России и Белоруссии, которая проходит в Минске.

Шандалович отметил, что Беларусь сегодня — наш самый близкий союзник, с которым активно развивается сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Нужно сказать, что в развитие двусторонних взаимоотношений свою лепту внесла и Республика Карелия, в том числе Законодательное собрание. В 2018 году мы подписали с Витебским областным Советом депутатов соглашение о межпарламентском сотрудничестве, в рамках которого договорились о взаимодействии в нормотворческой деятельности по вопросам законности и правопорядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды, развития ТОС», — сообщил Элиссан Шандалович.

Кроме того, по словам спикера республиканского парламента, в этом году в Гродно, где проходил IX Форум регионов Беларуси и России, Карелия дополнила соглашение договоренностью о разработке «дорожной карты» совместных мероприятий на 2022–2025 годы. Это и сотрудничество в области промышленной кооперации, импортозамещения, здравоохранения, образования.

«Буквально на днях подписано еще одно важное соглашение между „Надвоицким заводом ТДМ“ и ОАО „Гродно Азот“ о поставке в Беларусь карельского порошка из шунгита для производства композитных материалов», — рассказал председатель Заксобрания Карелии.

На странице председателя карельского парламента отмечается, что сотрудничество российских и белорусских регионов высоко оценивает президент России Владимир Путин.

«По мнению главы государства, во многом именно благодаря этому двусторонний товарооборот увеличился более чем на треть, приблизившись к 40 миллиардам долларов. А беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны „коллективного“ Запада лишь подтолкнуло к ускорению объединительных процессов», — написал Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2022, 00:10
Врач объяснила, кому нельзя пить кофе
15.12.2022, 18:20
Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства
14.12.2022, 13:05
Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике
19.12.2022, 06:40
Стало известно, где будет служить сын главы Карелии
14.12.2022, 10:00
Квартиры в Петрозаводске отдают по рублю

Чтиво

12.12.2022 15:30
Без политики
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
Лучшему в Карелии потребительскому обществу — Петрозаводскому ГорПО 12 декабря исполнилось 64 года, и уже 35 лет им успешно руководит заслуженный работник торговли РК Борис Львович Махренский.
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.