Элиссан Шандалович: Карелия внесла свою лепту в развитие двусторонних взаимоотношений России и Беларуси

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о подписании с Витебским областным Советом депутатов соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

На своей странице в соцсети спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал о встрече президентов России и Белоруссии, которая проходит в Минске.

Шандалович отметил, что Беларусь сегодня — наш самый близкий союзник, с которым активно развивается сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Нужно сказать, что в развитие двусторонних взаимоотношений свою лепту внесла и Республика Карелия, в том числе Законодательное собрание. В 2018 году мы подписали с Витебским областным Советом депутатов соглашение о межпарламентском сотрудничестве, в рамках которого договорились о взаимодействии в нормотворческой деятельности по вопросам законности и правопорядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды, развития ТОС», — сообщил Элиссан Шандалович.

Кроме того, по словам спикера республиканского парламента, в этом году в Гродно, где проходил IX Форум регионов Беларуси и России, Карелия дополнила соглашение договоренностью о разработке «дорожной карты» совместных мероприятий на 2022–2025 годы. Это и сотрудничество в области промышленной кооперации, импортозамещения, здравоохранения, образования.

«Буквально на днях подписано еще одно важное соглашение между „Надвоицким заводом ТДМ“ и ОАО „Гродно Азот“ о поставке в Беларусь карельского порошка из шунгита для производства композитных материалов», — рассказал председатель Заксобрания Карелии.

На странице председателя карельского парламента отмечается, что сотрудничество российских и белорусских регионов высоко оценивает президент России Владимир Путин.

«По мнению главы государства, во многом именно благодаря этому двусторонний товарооборот увеличился более чем на треть, приблизившись к 40 миллиардам долларов. А беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны „коллективного“ Запада лишь подтолкнуло к ускорению объединительных процессов», — написал Шандалович.