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Элиссан Шандалович: Ко второму чтению доходы и расходы бюджета Карелии на 2022 год возросли на 2,6 млрд рублей

Новости. Политика
11:29, 01 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании 1 декабря во втором чтении приняли законопроект о региональном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

«Ко второму чтению бюджет Республики Карелия за счет федеральной поддержки увеличился на 2,6 млрд рублей, доходы составили более 71,2 млрд рублей. Это беспрецедентная сумма, которую удалось сформировать, в том числе за счет грамотно выстроенной финансово-экономической политики», — сказал председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«Конечно, мы понимаем, что потребностей гораздо больше, но обязательно вместе с Главой республики, Правительством Карелии будем прорабатывать вопросы в течение 2022 года. И, конечно, нужно сделать все для того, чтобы в следующем году тенденция по росту собственных доходов бюджета сохранилась», — прокомментировал спикер парламента.

На заседании депутаты поддержали поправку Главы Карелии Артура Парфенчикова о распределении дотации в 1,4 млрд рублей. По инициативе руководителя региона, 350 млн рублей направлено на поддержку предпринимательства и частичное возмещение затрат на приобретение техники для реализации инвестпроектов, 250 млн рублей — на развитие сельского хозяйства, более 45 млн рублей — на организацию пригородного железнодорожного сообщения на севере Карелии, 20 млн рублей — на завершение оснащения оперблока Республиканской больницы, 9 млн рублей — на приобретение квартир для педагогических работников и иные мероприятия.

Также был поддержан ряд поправок, которые подготовили депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия. Так, 183 млн рублей выделены на объекты Адресной инвестиционной программы: школа в п. Деревянка, поликлиника в микрорайоне Кукковка г. Петрозаводска и новый больничный комплекс в Лахденпохье, бассейн в Медвежьегорске. Кроме этого, 28,8 млн рублей предусмотрены на модернизацию совхозов «Ведлозерский» и «Толвуйский». По инициативе парламентариев 9,6 млн рублей выделены  на оплату подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов в районах Карелии.

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