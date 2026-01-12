Элиссан Шандалович: Между парламентом Карелии и прокуратурой налажено конструктивное взаимодействие

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил сотрудников прокуратуры республики с профессиональным праздником.
С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры Карелии поздравили Глава республики Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, главный федеральный инспектор по региону Иван Сивин.
По словам прокурора Карелии Дмитрия Харченкова, в прошлом году по результатам прокурорского вмешательства устранено более 50 тысяч нарушений закона, восстановлены права более двух тысяч граждан, по результатам проверок внесено свыше 4 тысяч представлений, в суды направлено более одной тысячи исков. Отменено более полутора тысяч незаконных правовых актов, объявлено более 800 предостережений.
«Сохранилась тенденция роста числа обратившихся в органы прокуратуры граждан за защитой своих прав, к нам поступило более 29 тысяч жалоб, что говорит об устойчивом доверии населения и высоком авторитете надзорного ведомства. Нам верят, и это доверие мы должны оправдать конкретными делами», — сказал Дмитрий Харченков.
Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович отметил, что более 300 лет прокуратура является гарантом законности и правопорядка, защищает права граждан и продолжает оставаться одним из авторитетных государственных институтов, который пользуется доверием граждан.
«Между Законодательным Собранием и прокуратурой республики налажено конструктивное взаимодействие. Согласно нашей Конституции прокурор Карелии является субъектом законодательной инициативы, и Дмитрий Николаевич в этом плане активен. И один из ярких примеров — парламентарии приняли законопроект прокурора о единовременной выплате по 1 миллиону рублей женщинам, которые удостоены почетного звания „Мать-героиня“. Всего же в прошлом году было 10 законопроектов прокурора, большая часть из них уже имеют статус закона, часть — находится в работе. По представлению прокурора депутаты также внесли изменения в Конституцию Республики Карелия», — сказал Элиссан Шандалович.
Председатель карельского парламента также поблагодарил сотрудников карельской прокуратуры за помощь, защиту прав участников и ветеранов СВО, членов их семей.
«Знаю, что вы держите эти вопросы на особом контроле. За это вам огромное спасибо», — отметил Элиссан Шандалович.
На торжественном мероприятии также чествовали лучших сотрудников и ветеранов карельской прокуратуры. Им были вручены ведомственные и государственные награды.