Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12

Элиссан Шандалович: Мишустин представил грамотный и четкий план по развитию страны

Новости. Общество
12:13, 08 Апреля 2022
фото: © Государственная Дума РФ

Новости партнеров

Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал ежегодный отчет Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Госдуме.

По словам Элиссана Шандаловича, правительству Михаила Мишустина выпало не самое простое для страны время и отчет о работе в 2021 году был представлен в условиях совершенно новой экономической ситуации.

«И что важно: недостаточно было отчитаться об итогах 2021 года — люди ждали и оценки текущей ситуации, и планов преодоления сегодняшнего санкционного давления. И то и другое было представлено четко, грамотно, уверенно», — отметил спикер парламента Карелии.

«Что касается итогов 2021 года, то для меня как для врача важно, насколько точно и простыми словами была представлена информация о мерах, направленных на повышение качества медицинской помощи. Это серьезно заботит и жителей Карелии. Отрадно, что председатель Правительства настолько погружен в те вопросы, которые близки гражданам. Например, о ситуации с медицинской реабилитацией. Напомню, что по просьбе наших избирателей Законодательное Собрание в течение прошлого года очень серьезно занималось этой темой, подготовило необходимые предложения. И вот процитирую: «В ближайшее время на оснащение отделений медицинской реабилитации регионам поступит свыше 8 млрд рублей», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер карельского парламента, в стороне не осталось ни одно из направлений, которые близки каждому, — помощь семьям с детьми, незащищенным категориям, поддержка системообразующих предприятий и развитие села. Важный сигнал для малого и среднего бизнеса — это всемерная поддержка и расширение свободы предпринимательства внутри страны. Еще много актуальных для республики тем были затронуты в выступлении, которые всегда находятся в поле зрения Законодательного Собрания Карелии, — продолжение программы расселения аварийного жилья, социальная догазификация, поддержка инфраструктурного развития регионов. Были также озвучены и вопросы, которые волнуют наших граждан здесь и сейчас, — это рост цен, проблемы занятости и многие другие.

«Как для парламентария, для меня особенно важно, что на протяжении всего отчета Михаил Владимирович неоднократно возвращался к мысли, что и итоги 2021 года, и первоочередные планы по преодолению кризиса — в первую очередь это результат слаженной работы всех ветвей власти, это результат совместных усилий Правительства, парламента, регионов. Считаю, что такая же командная работа Главы республики, исполнительной и законодательной власти сложилась и у нас в республике. Убежден, что именно совместные и оперативные решения станут залогом и прочной основой для преодоления всех текущих вызовов в сегодняшней непростой ситуации», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Спикер парламента отметил, что на заседании Законодательного Собрания 21 апреля планируется рассмотреть отчет Правительства Республики Карелия за 2021 год.

«Самое главное, в чем я уверен, что Глава республики Артур Олегович Парфенчиков также обозначит наши совместные приоритеты на будущее, на перспективу, позволяющие выстоять под внешними санкциями и найти возможность обратить их себе только в плюс. Уже сегодня мы предпринимаем необходимые первоочередные шаги по поддержке экономики республики и наших граждан. Могу заверить, все необходимые законодательные решения будут приняты — это наша общая ответственность перед жителями республики», — заключил Элиссан Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2022, 09:03
Мама будущего первоклассника в Петрозаводске: Я записалась в частную школу за 19 тысяч, больше не потянуть или почку придется продать
03.04.2022, 00:10
Huawei отказалась продавать свои телефоны в России
03.04.2022, 14:25
Миллиардер из Санкт-Петербурга начал строительство причального комплекса на берегу Ладожского озера в Карелии
05.04.2022, 19:06
Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)
03.04.2022, 22:30
В Россию идет новая волна коронавируса - 25 млн жителей Шанхая уже отправлены на карантин
03.04.2022, 21:30
Проснулся и не можешь уснуть: сомнолог рассказал, почему прерывается сон

Чтиво

05.04.2022 17:04
Без политики
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
Как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время, — советы детского и семейного психолога из Карелии.
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 15:22
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.