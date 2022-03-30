Элиссан Шандалович: Мишустин представил грамотный и четкий план по развитию страны

Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал ежегодный отчет Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Госдуме.

По словам Элиссана Шандаловича, правительству Михаила Мишустина выпало не самое простое для страны время и отчет о работе в 2021 году был представлен в условиях совершенно новой экономической ситуации.

«И что важно: недостаточно было отчитаться об итогах 2021 года — люди ждали и оценки текущей ситуации, и планов преодоления сегодняшнего санкционного давления. И то и другое было представлено четко, грамотно, уверенно», — отметил спикер парламента Карелии.

«Что касается итогов 2021 года, то для меня как для врача важно, насколько точно и простыми словами была представлена информация о мерах, направленных на повышение качества медицинской помощи. Это серьезно заботит и жителей Карелии. Отрадно, что председатель Правительства настолько погружен в те вопросы, которые близки гражданам. Например, о ситуации с медицинской реабилитацией. Напомню, что по просьбе наших избирателей Законодательное Собрание в течение прошлого года очень серьезно занималось этой темой, подготовило необходимые предложения. И вот процитирую: «В ближайшее время на оснащение отделений медицинской реабилитации регионам поступит свыше 8 млрд рублей», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер карельского парламента, в стороне не осталось ни одно из направлений, которые близки каждому, — помощь семьям с детьми, незащищенным категориям, поддержка системообразующих предприятий и развитие села. Важный сигнал для малого и среднего бизнеса — это всемерная поддержка и расширение свободы предпринимательства внутри страны. Еще много актуальных для республики тем были затронуты в выступлении, которые всегда находятся в поле зрения Законодательного Собрания Карелии, — продолжение программы расселения аварийного жилья, социальная догазификация, поддержка инфраструктурного развития регионов. Были также озвучены и вопросы, которые волнуют наших граждан здесь и сейчас, — это рост цен, проблемы занятости и многие другие.

«Как для парламентария, для меня особенно важно, что на протяжении всего отчета Михаил Владимирович неоднократно возвращался к мысли, что и итоги 2021 года, и первоочередные планы по преодолению кризиса — в первую очередь это результат слаженной работы всех ветвей власти, это результат совместных усилий Правительства, парламента, регионов. Считаю, что такая же командная работа Главы республики, исполнительной и законодательной власти сложилась и у нас в республике. Убежден, что именно совместные и оперативные решения станут залогом и прочной основой для преодоления всех текущих вызовов в сегодняшней непростой ситуации», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Спикер парламента отметил, что на заседании Законодательного Собрания 21 апреля планируется рассмотреть отчет Правительства Республики Карелия за 2021 год.

«Самое главное, в чем я уверен, что Глава республики Артур Олегович Парфенчиков также обозначит наши совместные приоритеты на будущее, на перспективу, позволяющие выстоять под внешними санкциями и найти возможность обратить их себе только в плюс. Уже сегодня мы предпринимаем необходимые первоочередные шаги по поддержке экономики республики и наших граждан. Могу заверить, все необходимые законодательные решения будут приняты — это наша общая ответственность перед жителями республики», — заключил Элиссан Шандалович.