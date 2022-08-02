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Элиссан Шандалович: Молодые врачи получат колоссальный опыт в Медвежьегорской ЦРБ

Новости. Общество
10:26, 04 Августа 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Председатель Законодательного собрания Карелии встретился с врачами, которые приехали для работы в Медвежьегорскую ЦРБ.

Элиссан Шандалович провел встречу с семью докторами, которые прибыли на работу в Медвежьегорскую центральную районную больницу. Спикеру карельского парламента было интересно узнать, как в Медвежьегорске встретили новых коллег, среди которых анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, акушер-гинеколог и другие специалисты. Встрече с участниками программы «Земский доктор» и так называемыми «целевиками» Элиссан Шандаловч посвятил пост в соцсети.

«Конечно, мне как бывшему руководителю больницы, было интересно с ними встретиться и узнать, как их здесь встретили и почему коллеги из других регионов и даже из южных стран ближнего зарубежья выбрали именно Карелию. „Приехали за опытом“, — таков был ответ молодого доктора из Самарской области. Полностью поддерживаю. В Медвежьегорской ЦРБ трудятся специалисты действительно высокого уровня, которые научат многому. Сама работа в районной больнице разноплановая и интересная, к тому же ЦРБ оснащена и продолжает оснащаться самым современным оборудованием. Так что, колоссальный профессиональный опыт гарантирован», — уверен председатель Законодательного собрания Карелии.

По словам Шандаловича, все участники встречи отметили, что коллектив Медвежьегорской ЦРБ очень отзывчивый и дружный, а руководство — всегда оказывает поддержку.

Спикер карельского парламента рассказал коллегам о тех мерах, которые предпринимает республика для привлечения и поддержки медицинских кадров.

«Их немало — это и выплата „подъемных“, и предоставление бесплатных земельных участков под ИЖС, и оплата аренды жилья, а теперь и предоставление медработникам благоустроенных служебных квартир, которых в Карелии приобретено уже более 150, из них 9 в Медвежьегорске. На подходе покупка еще 3-х квартир», — отметил Элиссан Шандалович.

По мнению председателя Законодательного собрания, обеспечение качественным жильем остается первостепенным вопрос как для вновь прибывших сотрудников, так и для самого медучреждения.

«Вместе с главным врачом, депутатом Законодательного собрания Карелии Галиной Васильевной Алуповой будем держать его на постоянном контроле, тем более что в этом году в Медвежьегорскую ЦРБ прибудут еще 7 специалистов», — подытожил спикер.

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