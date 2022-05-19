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Элиссан Шандалович на совещании с полпредом Президента в СЗФО предложил принять комплекс мер по укреплению приграничья

Новости. Общество
15:00, 20 Мая 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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В Петрозаводске 20 мая состоялся семинар-совещание, посвященный реализации в Северо-Западном федеральном округе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

В мероприятии приняли участие замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель полпреда Президента в СЗФО Любовь Совершаева, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, депутат Госдумы Валентина Пивненко, представители органов исполнительной власти регионов СЗФО и др.

Как отметил Александр Гуцан, такие семинары-совещания ежегодно проводятся в федеральных округах во исполнение поручения Президента Российской Федерации и являются эффективной формой взаимодействия с регионами.

«Сегодняшняя встреча носит особенный характер: Российская Федерация проводит специальную военную операцию на территории Украины, и эти действия требуют консолидации всего российского общества, всех социальных групп, всех этнических общностей», — сказал полномочный представитель Президента в СЗФО.

По словам заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова, проведение специальной военной операции актуализировало целый ряд задач, имеющих отношение к государственной национальной политике.

«Наши оппоненты считают, что наши многонациональность и многообразие — слабость, уязвимое место, и прилагают много усилий, чтобы расшатать наше единство, но мы считаем, что это, наоборот, наше преимущество и богатство, — отметил Магомедсалам Магомедов. — Ответом должно стать беспрецедентное сплочение и укрепление единства многонационального народа России».

Глава Карелии Артур Парфенчиков акцентировал внимание на том, что пандемия и те глобальные вызовы, с которыми Россия сегодня столкнулась, показали, что жители региона умеют объединяться для решения общих задач. Одна из приоритетных задач регионального Правительства — сделать Карелию, на территории которой проживают представители 130 народов, максимально комфортным местом. За счет мощной федеральной поддержки, которая возросла с 2017 года в 2,5 раза, и двукратному увеличению собственных доходов за последние годы регион значительно продвинулся в решении проблемных вопросов социально-экономического развития.

В своем выступлении Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович особое внимание уделил качеству проводимой на местах национальной политики, так как это очень важно для национальной безопасности государства и сохранения его суверенитета. Понимая, что со вступлением Финляндии в НАТО самая протяженная сухопутная граница России с Североатлантическим военным альянсом будет проходить через Карелию, отметил спикер карельского парламента, необходимо обратить особое внимание на приграничные районы республики, чтобы обеспечить их динамичное социально-экономическое развитие и спокойную жизнь граждан. Это потребует дополнительной государственной поддержки.

«Роль нашей национальной республики в защите суверенитета и национальной безопасности государства невозможно переоценить. Учитывая сегодняшние реалии, необходимо принять целый комплекс мер по укреплению приграничья — не только инфраструктурных, но и не менее важных образовательных, культурно-просветительских, направленных на воспитание патриотизма, любви к Отечеству, сохранение исторической правды о нашем народе и, конечно, укрепление межнациональных отношений внутри нашей многонациональной республики. И этот комплекс мер должен стать частью национальной политики как федерального, так и регионального уровня», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

По итогам семинара-совещания был принят ряд соответствующих решений.

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