Элиссан Шандалович: Наша задача – оперативно принять законопроект о налоговых преференциях для бизнеса в связи с отменой ЕНВД

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Карелии поддержал законопроект, который предусматривает введение налоговых послаблений для предпринимателей в связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года.

На сегодняшний день ЕНВД в Карелии применяют более 6,6 тыс. организаций и предпринимателей. Так как с 1 января данный налог отменяется, то представителям бизнеса необходимо будет перейти на один из трех специальных налоговых режимов: упрощенная система налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход НПД. Региональным законодательством должны быть утверждены перечни видов деятельности и ставки базовой доходности для применения патентной системы налогообложения.



По словам председателя Законодательного собрания республики Элиссана Шандаловича, предприниматели, Уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии просят внести изменения в законодательство и установить льготные налоговые ставки при переходе с единого налога на вмененный доход на другие налоговые режимы. Это позволит малому бизнесу продолжить стабильную работу в новых условиях.



"Задача парламента Карелии – оперативно принять законопроект о налоговых преференциях для бизнеса в связи с отменой ЕНВД. Учитывая сложности в экономике из-за пандемии, безусловно, это правильный шаг с точки зрения поддержки бизнеса и в целом экономики нашего региона", – отметил Элиссан Шандалович.



Законопроект определяет сферы и налоговые ставки налоговых режимов для предпринимателей после перехода с ЕНВД. Так, с 1 января 2021 года предлагается установление пониженных ставок налогообложения по УСН в размере 2%, если объектом налогообложения являются доходы. Для работающих по системе "доходы минус расходы" ставка 7%.



Как отметила Уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, субъекты бизнеса должны знать ставки налога, чтобы сделать выбор по более эффективной для своего бизнеса налоговой системе. Поэтому бизнес ждет принятия данного регионального закона.



По словам заместителя руководителя Управления ФНС России по Карелии Веры Вятчиной, переход на иной режим является добровольным и зависит от характера деятельности самого налогоплательщика и от определённых критериев, позволяющих или не позволяющих ему применять тот или иной налоговый режим. Так как в большей степени этот процесс затрагивает интересы индивидуальных предпринимателей, то наиболее востребованной будет патентная система налогообложения, считает Вера Вятчина.



Парламентский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Законодательному собранию принять проект закона в первом и втором окончательном чтениях.