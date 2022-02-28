Элиссан Шандалович: Нацизм — болезнь, которую лечат хирургическим путем

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович высказался по поводу ситуации вокруг Украины.

— Главный принцип медицины — не навреди. Как врач я понимаю, что когда возникает проблема в организме, то ее надо лечить. В нашем большом организме — мировом сообществе — возникла болезнь, от которой уже страдают люди. Эта болезнь — называется «нацизм», которую лечат только хирургическим путем.

Вынужденная спецоперация российских войск на Украине — по сути «хирургический» метод, благодаря которому будет положен конец геноциду и нацизму. Восемь долгих лет гибли люди на Донбассе, гибли дети, старики, уничтожались целые семьи, разрушалась инфраструктура. Россия неоднократно пыталась остановить весь этот ужас переговорами с украинскими властями. Нас не слышали!

Наши бывшие заокеанские и европейские «партнеры», которые сегодня горячо поддерживают политику прозападных украинских властей, не понимают, что сами создают очаг напряжения. Сначала они кричат о нейтралитете, а потом решают поставлять летальное оружие на Украину. Где здравый смысл? Вместо того, чтобы тушить пожар, они его разжигают.

Поэтому я поддерживаю действия нашей страны и ее Президента. Россия требует дефашизации и демилитаризации Украины. Только так мы победим страшную опасность, которая возникла перед мирными людьми братских (не надо забывать!) народов.

Вчерашние переговоры между Россией и Украиной, которые прошли по нашей инициативе, в очередной раз подтвердили добрую волю нашей страны. Я очень надеюсь, что те общие точки соприкосновения, о которых сказал глава российской делегации Владимир Мединский, обретут реальное воплощение в восстановлении мира.