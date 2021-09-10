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Элиссан Шандалович назвал грамотным решение о поэтапной передаче полномочий по водоотведению и водоснабжению на уровень региона

Новости. Общество
11:09, 15 Сентября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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На заседании Законодательного собрания Карелии 15 сентября депутаты обсудили вопрос передачи полномочий по водоотведению и водоснабжению.

Перед парламентариями выступил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов. Глава ведомства отметил, что процесс проектирования объектов показал наличие большого количества труднорешаемых на муниципальном уровне вопросов: ограниченные площади земельных участков, отсутствие производственного контроля качества воды и качества очистки, отсутствие утвержденных зон санитарной охраны. 

В этой связи заказчиком работ по проектированию проектно-сметной документации будет выступать Управление капитального строительства Республики Карелия. Средства на эти цели будут перераспределены с муниципального на региональный уровень.

«Это верное, грамотное решение. Во время наших встреч о том, что полномочия нужно передавать на уровень региона, нам говорили представители органов местного самоуправления, жители. Решение о перераспределении средств первый шаг в этом направлении. Уверен, в результате мы получим качественный продукт, и очистные сооружения появятся во всех районах Карелии», — отметил председатель Законодательного собрания Карелия.

По словам парламентария, похожая проблема ещё недавно стояла по обеспечению теплоснабжением в районах Карелии. После передачи полномочий на уровень республики ее удалось решить.

По поручению спикера парламента внесена протокольная запись — до конца года рассмотреть этот вопрос, каким образом средства будут использованы и как проводится работа.

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