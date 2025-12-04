Элиссан Шандалович назвал ключевые приоритеты бюджета Карелии на 2026 год

Спикер карельского парламента прокомментировал принятие главного финансового документа республики.

Депутаты Законодательного собрания республики сегодня, 4 декабря, приняли во втором и третьем окончательном чтении законопроект «О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Как мы ранее сообщали, доходы бюджета на 2026 год прогнозируется в размере 77 млрд 436 тыс. руб., расходы — 76 млрд 850 тыс. руб.

Порядка 63% от общего объема расходов бюджета предусмотрены на госпрограммы, связанные с повышением качества жизни граждан.

— Принятый бюджет в полной мере обеспечены ключевые приоритеты: безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Карелии, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также достижение национальных целей развития, поставленных президентом, — сказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Он также поблагодарил парламентариев, главу республики, правительство Карелии и финансово-экономический блок за работу над законопроектом о бюджете.

— Но на этом наша работа, как вы знаете, не останавливается — в течение всего следующего года мы будем продолжать, корректируя и уточняя бюджет по мере необходимости. Наша общая задача на следующий год — сосредоточить усилия на укреплении доходной части бюджета. Мы будем работать совместно с главой, правительством Карелии, с нашими представителями в Федеральном Собрании над увеличением собственных доходов, так и над привлечением дополнительной федеральной поддержки, — подчеркнул Элиссан Шандалович.