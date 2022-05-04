Элиссан Шандалович о ФОКе: спортивная жизнь Медвежьегорского района получит новый импульс

В Медвежьегорске 13 мая открылся физкультурно-оздоровительный комплекс.

В торжественной церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, парламентарий Галина Алупова, глава районной администрации Максим Антипов, спортсмены и жители города.

«Очень рад, что это событие состоялось. Путь был не очень простой, но мы прошли его все вместе, — сказал Элиссан Шандалович. — Уверен, что благодаря новым возможностям спортивная жизнь Медвежьегорского района получит новый импульс, а значит, будут и новые звезды спорта».

Спикер парламента Карелии поблагодарил за особое внимание к строительству объекта заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, депутата Госдумы от Карелии Валентину Пивненко и главу республики Артура Парфенчикова.

По мнению депутата Заксобрания Карелии Галины Алуповой, появление ФОКа имеет большое значение для развития спорта в районе, потому что появились достойные условия для занятий, тренировок и проведения соревнований. «У нас очень много детей и взрослых занимаются спортом, завоевывают призовые места на различных соревнованиях, и, уверена, жители Медвежьегорского района оценят все возможности спорткомплекса», — отметила парламентарий.

В физкультурно-оздоровительном комплексе разместились универсальный спортивный и тренажерный залы, зал для единоборств, раздевалки, душевые, буфет, медицинский кабинет и различные технические помещения.