Элиссан Шандалович о новом ФОКе: "Это пример нового уровня инвестиций, которые будут повышать качество жизни людей"

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся 27 сентября в Петрозаводске в рамках строительства второй очереди торгово-развлекательного центра "Лотос-Плаза".

В торжественной церемонии приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, президент холдинга "Лотос" Леонид Белуга.

"Это хороший подарок не только для жителей Петрозаводска, но и для всех жителей Карелии в канун 100-летия республики. Отрадно, что инвестиции в объект вложены не государственные, а частные, что говорит о высокой социальной ответственности бизнеса. Это пример нового уровня инвестиций, которые будут повышать качество жизни людей", - сказал Элиссан Шандалович.

За значительный вклад в строительство социально значимых объектов в Республике Карелия, укрепление спортивной инфраструктуры, создание условий для занятий физкультурой и спортом спикер парламента наградил Леонида Белугу Благодарственным письмом Законодательного Собрания.

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает бассейн с семью дорожками по 25 метров, отдельный бассейн для детей, большой тренажёрный зал, спа-зону с саунами, залы для групповых занятий по танцам, гимнастике, единоборствам, йоге и др. Кроме этого, на площади 3 тыс. кв. метров разместился семейный парк активного отдыха. По словам президента холдинга "Лотос", в строительство второй очереди ТРЦ инвестировано 1,1 млрд рублей.

Как отметил Элиссан Шандалович, реализовывать такие масштабные проекты в Карелии удается благодаря созданию в регионе привлекательного инвестиционного климата. Сегодня республиканское законодательство в этой части отвечает самым высоким требованиям.