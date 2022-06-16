Элиссан Шандалович об изменениях в бюджете республики: Время требует от нас быстрых и точных решений

На заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты карельского парламента поддержали инициативу Главы республики Артура Парфенчикова и внесли изменения в бюджет Республики Карелия.

Соответствующий законопроект сегодня был рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Карелии. Так, на 595,4 млн рублей будут увеличены расходы Дорожного фонда. Средства направят на содержание автодорог и ремонт аварийных мостов.

Более 360 млн рублей будут направлены муниципалитетам на поддержку предпринимательства, повышение энергоэффективности в образовательных организациях и поддержку местных инициатив. Изменения в бюджете предполагают также предоставление субсидии в размере 779,9 млн рублей на поддержку и развитие национальной экономики.

Кроме того, 100 млн рублей будут выделены на покупку троллейбусов в г. Петрозаводске, порядка 150 млн рублей — на капремонт образовательных учреждений, зданий общежитий и для открытия мастерских на базе Петрозаводского лесотехникума, Петрозаводского техникума городского хозяйства, Костомукшского политехнического колледжа, Петрозаводского автотранспортного техникума.

Также средства будут направлены на здравоохранение республики, в частности 20,2 млн рублей — на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы крови (включая сенсоры и дополнительные комплекты системы непрерывного мониторинга глюкозы) детей с сахарным диабетом и 127,6 млн рублей будут выделены на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по программам реабилитации. Кроме того, на 7,1 млн рублей будут увеличены расходы на предоставление мер дополнительной социальной поддержки семей с детьми.

«Очень хорошо, что у нас есть такая возможность вносить изменения, которые направлены на поддержку и развитие социальной сферы, развитие ключевых направлений экономики. Это результат нашей общей работы. Я благодарен и Правительству республики, и Главе Карелии за то, что такие возможности у республики появляются вновь и вновь», — прокомментировал спикер парламента Элиссан Шандалович.

Законопроект об изменениях в бюджет принят в первом и во втором окончательном чтении.