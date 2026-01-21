Элиссан Шандалович обозначил задачи на заключительную парламентскую сессию

Главным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, заявил Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

Сегодня, 22 января, проходит первое в 2026 году заседание карельского парламента. Им открывается весенняя сессия, которая является заключительной для депутатов седьмого созыва.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что депутатам предстоит напряжённая работа, и обозначил задачи на предстоящие месяцы.

«Совместно с Главой Карелии и Правительством республики мы, безусловно, продолжим разработку и принятие законов, которые будут обеспечивать рост экономики и повышение инвестиционной привлекательности. Наши решения должны работать на развитие республики, на выполнение социальных обязательств, на решение задач, которые ставит Президент России по повышению качества жизни граждан», — сказал Элиссан Шандалович.

Важнейшим приоритетом для парламента Карелии остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Поэтому особое внимание — мерам поддержки бойцов и их близких, подчеркнул спикер парламента.

По словам Председателя Законодательного Собрания, в зоне внимания парламента остаётся бюджетная сбалансированность в текущем году. Кроме того, в течение сессии необходимо подготовить основу для проекта закона о бюджете 2027 года, который предстоит утверждать депутатам нового, восьмого созыва.

«Считаю принципиальной задачей усиление парламентского контроля за теми законами, которые уже приняты. С начала года по нашему закону часть полномочий по земле, как вы знаете, вернулась на муниципальный уровень. С 1 марта вступает в силу закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. И важно внимательно посмотреть, как наши законы работают, нужны ли изменения и донастройка законодательства, и делать это нужно оперативно», — отметил Элиссан Шандалович.

В повестке заседания более 10 вопросов.