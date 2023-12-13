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Элиссан Шандалович обозначил задачи парламента Карелии на 2024 год

Новости. Общество
13:25, 14 Декабря 2023
фото: © Заксобрание РК

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Председатель Законодательного Собрания Карелии рассказал журналистам о ключевых задачах парламента республики на предстоящий год.

В 2024 году, который объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи, акцент законодательных решений будет сделан на заботе о семьях, в том числе многодетных, поддержке материнства и детства, сообщил спикер парламента Карелии.

«Перечень мер на федеральном и региональном уровнях, направленных на поддержку семей с детьми, постоянно совершенствуется. Уверен, что в Год семьи таких инициатив станет еще больше», - отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, в центре внимания депутатов Законодательного Собрания, безусловно, помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

«Мы продолжим делать все, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну и противостоят нацизму, знали, что государство поддерживает и их близких», - сказал спикер Законодательного Собрания.

Среди приоритетов также настройка законодательства и выработка решений для развития экономики, наращивания собственных доходов бюджета и привлечения инвесторов, которые готовы строить предприятия и создавать рабочие места в Карелии.

«В течение года мы также будем возвращаться к работе над бюджетом. Да, главный финансовый документ непростой, но вместе с Главой, Правительством Карелии мы будем искать возможность выделить средства на такие важные для региона направления, как программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление парка пожарных машин, сокращение кредиторской задолженности медицинских учреждений», - рассказал Элиссан Шандалович.

В 2024 году, по словам Председателя Законодательного Собрания Карелии, также планируется продолжить взаимодействие с новыми регионами и их законодательными органами власти, а также активизировать сотрудничество с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь. С белорусскими коллегами планируется подписать План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве.

«Следующий 2024 год станет для Законодательного Собрания Республики Карелия особенным. Он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Это, безусловно, и знаковый исторический рубеж, и повод подвести итоги, и новая точка отсчета», - отметил Элиссан Шандалович.

«В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного Собрания Республики Карелия это большая честь и ответственность. Одно из планируемых направлений работы - усиление взаимодействия с другими российскими ассоциациями. Но, безусловно, главная задача - продолжение курса на решение общих для регионов Северо-Запада вопросов», - подчеркнул Элиссан Шандалович.

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