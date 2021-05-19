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Элиссан Шандалович обсудил вопросы постковидной реабилитации с главврачом Кондопожской ЦРБ

Новости. Общество
10:57, 20 Мая 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович в рамках поездки в Кондопожский район посетил амбулаторию в селе Янишполе.

Во время визита главврач районной больницы Людмила Егорова и заведующая амбулаторией Антонина Кралина рассказали председателю Законодательного собрания о работе медучреждения, которое обслуживает порядка 1 000 человек, и обсудили ситуацию с коронавирусом. Всего в Янишполе инфекцией переболели 68 человек, самыми тяжелыми были декабрь 2020 года и январь текущего года. Сейчас уровень заболеваемости низкий, продолжается вакцинация жителей села (привито 15% от общего числа граждан от 18 лет, 39% — от 60 лет и старше).

Спикер парламента сообщил, что в Карелии продолжается работа над созданием комплексной программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Она разрабатывается совместно с учеными Петрозаводского государственного университета и будет включать медицинскую, социальную, психологическую и физическую реабилитацию. Представители ЦРБ поддержали Элиссана Шандаловича и отметили, что у переболевших коронавирусом зачастую возникают серьезные осложнения, поэтому постковидная реабилитация необходима.

«Это абсолютно правильное направление, поддерживаем вас», — сказала главврач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова.

«Я сама рекомендовала пациентам после болезни пройти реабилитацию в санатории. В итоге — прекрасный результат. Реабилитация нужна, мы в этом убеждаемся», — отметила заведующая амбулаторией Антонина Кралина.

По словам Элиссана Шандаловича, в республике имеется хорошая база для реализации комплексной программы реабилитации пациентов. Карелия может стать пилотным регионом по внедрению соответствующей программы, а полученным опытом республика сможет поделиться с другими субъектами страны.

Председатель Законодательного собрания также добавил, что карельские парламентарии предложили увеличить норматив объема помощи по медицинской реабилитации в амбулаториях и стационарах. Сейчас он недостаточный. Соответствующее обращение подготовлено в адрес правительства РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, с инициативой разработки комплексной программы постковидной реабилитации выступил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Обсуждение вопросов формирования программы продолжится в больницах, поликлиниках Карелии и на межрегиональном уровне.

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