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Элиссан Шандалович: ограничения на продажу алкоголя помогут сберечь не одну жизнь

Новости. Общество
10:45, 04 Июля 2025
фото: © Законодательное Собрание РК

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Спикер Заксобрания прокомментировал новый законопроект.

Ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах Карелии, которые планируют ввести с 1 марта 2026 года, помогут сберечь не одну жизнь и сделать жизнь граждан в многоэтажках спокойнее, сообщил председатель парламента Карелия Элиссан Шандалович.

Ранее соответствующий проект закона был внесен в Законодательное собрание республики. Согласно документу, продажа алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет допускаться только в торговых объектах площадью не менее 70 квадратных метров. Ограничения не будут распространяться на продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания.

«По данным статистики, уровень потребления алкоголя в Карелии превышает средние показатели по стране. За этим стоят разрушенные семьи, подорванное здоровье, бытовое насилие, преступления. Люди погибают также в результате пьяного вождения и бытовых конфликтов с тяжелыми последствиями», — написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам парламентария, число торговых точек, которые в республике провоцируют зайти и купить спиртные напитки, только увеличивается.

«Предлагаемые меры — это не запреты ради запретов. Это ответственный шаг, направленный на защиту жителей Карелии, особенно молодёжи, от разрушительного влияния алкоголя. Ограничения, уверен, помогут сберечь не одну жизнь и сделать жизнь граждан в многоэтажках спокойнее», — написал Элиссан Шандалович.

Парламентский Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ начнет рассмотрение проекта закона 11 июля.

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