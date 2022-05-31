890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
Стало известно, как пройдет День города в Петрозаводске
Сегодня 10:22
В центре Петрозаводска из-за ремонта тепловых сетей на все лето изменится схема движения транспорта
Сегодня 07:05
В Карелии работнику на предприятии оторвало руку
Сегодня 07:30

Элиссан Шандалович принял участие в открытии нового ФАПа в поселке Харлу

Новости. Общество
17:07, 02 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

В поселке Харлу Питкярантского района Карелии 2 июня начал работать современный фельдшерско-акушерский пункт.

В церемонии открытия приняли участие Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, глава Харлуского сельского поселения Ирина Михалап, главный врач Питкярантской ЦРБ Сергей Анисимов и местные жители.

«Открытие фельдшерско-акушерских пунктов в нашей республике уже стало доброй традицией. Для района и для поселка Харлу это событие не рядовое. Здесь заработал современный ФАП, который хорошо оборудован. Это, безусловно, будет влиять на доступность и качество оказания медицинской помощи», — отметил Элиссан Шандалович.



По словам спикера парламента, в Карелии ведется активная работа по модернизации первичного звена здравоохранения. В Харлу появился 50-й по счету ФАП, построенный в республике за последние годы.

Стоимость объекта составила 8,5 млн рублей.



ФАП обслуживает 950 человек, которые проживают в д. Алатту, д. Улмалахти, п. Харлу, д. Хемякоски и ст. Янисъярви. Фельдшер, заведующая ФАПом Елена Хатеева и акушерка Елена Кулева сказали, что в новом здании созданы комфортные условия для медицинских работников и пациентов. Пункт отвечает всем предъявляемым требованиям.



Элиссан Шандалович отметил, что положительные изменения в республике происходят не только в здравоохранении, но и в других сферах — образовании, экономике, дорожном строительстве, расселении аварийного жилья.



«Это серьезная целенаправленная работа, которая ведется для развития нашей республики, и за это я очень благодарен Главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову и его команде, которая реализует важные для региона проекты», — сказал Председатель Законодательного Собрания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)
31.05.2022, 12:02
«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета

Аналитика

Сегодня 17:47
Политкухня
Денис Базанков: «Я всегда называл вещи своими именами и буду продолжать это делать!»
Известный журналист собирается пошуметь на выборах главы Карелии, выдвинувшись кандидатом от Российской партии свободы и справедливости. 
«Пропал дедушка»
01.06.2022 15:09
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
31.05.2022 15:00
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
31.05.2022 14:15
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.