Элиссан Шандалович оценил возможности нового кадрового центра в Медвежьегорске

Председатель парламента Карелии отметил работу кадровых центров «Работа России» с участниками СВО и членами их семей.

Модернизированный кадровый центр начал работу в Медвежьегорском районе. Мы уже рассказывали об открытии. Ранее, напомним, служба занятости располагалась в ветхом здании 1952 года постройки. Новое здание центра находится на ул. Карла Маркса, д. 13. Здесь созданы зоны ожидания, приёма, цифровых сервисов, переговорные и детские уголки. Сотрудники прошли обучение, внедрены новые сервисы и технологии.

В открытии приняли участие председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, вице-премьер правительства республики по вопросам экономики Олег Ермолаев, начальник регионального Управления труда и занятости Елена Фролова, глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева, работодатели, соискатели и др.

«Наша общая задача — Законодательного собрания и правительства республики Карелия — сделать так, чтобы каждый человек мог максимально свои знания, умения, свои способности развить у нас в республике, профессионально реализоваться. И, конечно, большая, серьезная задача стоит перед кадровыми центрами. Это не только устройство на работу, это и консультации, и обучение, помощь в открытии собственного дела и собственного бизнеса», — сказал Элиссан Шандалович на церемонии открытия.

Председатель карельского парламента отметил работу кадровых центров с участниками СВО и членами их семей. Элиссан Шандалович также напомнил, что в июне депутаты приняли закон о квотировании рабочих мест для ветеранов спецоперации.

«Благодаря закону более 40 бойцов уже получили работу и интегрируются в мирную жизнь», — уточнил спикер парламента.

Напомним, модернизация службы занятости прошла благодаря нацпроекту «Демография» (сейчас — по нацпроекту «Кадры»), поддержанному софинансированием из регионального бюджета Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Все 17 кадровых центров к концу 2025 года комплексно модернизированы: в 14 сделан текущий ремонт, в 2 — капитальный, для последнего построили отдельное новое здание.

По соседству в новом здании расположился центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Совместное размещение двух центров, работающих по принципу «одного окна», повышает эффективность услуг и удовлетворённость клиентов.

По данным Управления труда, начала года служба занятости Карелии нашла работу более чем для 3,6 тыс. соискателей. В 2025 году за содействием в поиске работы в кадровый центр Медвежьегорска обратилось 585 человек. Трудоустроены 355 граждан. В мероприятиях активной политики занятости приняли участие 1184 человека — на 234 участника больше, чем в прошлом году.