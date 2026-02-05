Элиссан Шандалович отметил вклад ученых в развитие Карелии

В Петрозаводске состоялось торжественное заседание трех Ученых советов – Карельского научного центра РАН, Петрозаводского госуниверситета и Карельского филиала РАНХиГС.
В мероприятии, посвященном Дню российской науки и 80-летию КарНЦ РАН, приняли участие Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, генеральный директор КарНЦ РАН, член-корреспондент РАН Ольга Бахмет, первый замминистра экономического развития Карелии Александр Ломако, первый замминистра природных ресурсов и экологии республики Алексей Павлов, депутат Александр Паккуев, представители научного и педагогического сообщества Карелии.
«Ваши фундаментальные исследования публикуются самыми уважаемыми научными изданиями. Важно и то, что вы делаете для развития науки прикладной — и России, и нашей республики», — сказал Элиссан Шандалович.
Руководитель карельского парламента отметил, что примеры практической пользы от прикладных исследований научного центра многочисленны, и привел два из них. Так, благодаря работе карельских ученых петроглифы стали мировым наследием, получив статус объектов ЮНЕСКО, а несколько районов республики вошли в состав Арктической зоной.
«Безусловно, это очень большие преференции и возможности для дальнейшего развития как республики, так и нашего Севера», — сказал парламентарий.По словам Элиссана Шандаловича, в Законодательном Собрании высоко ценят открытость научной организации и продуктивное взаимодействие с КарНЦ РАН:
«Мы прислушиваемся к вашему авторитетному мнению, всегда готовы вас видеть на площадках Законодательного Собрания Карелии для решения важнейших задач в жизни нашей республики, которые ставит время».
Элиссан Шандалович вручил благодарственное письмо карельского парламента коллективу КарНЦ РАН за плодотворную научно-исследовательскую деятельность и существенный вклад в подготовку высококвалифицированных научных кадров. Также отличившиеся сотрудники Карельского научного центра получили награды Минобрнауки РФ, Российской академии наук, Минэкономразвития и Минприроды Карелии.
По словам генерального директора КарНЦ РАН Ольги Бахмет, празднование юбилея научного центра будет проходить в течение всего года. Оно будет отмечено конференциями, семинарами и другими мероприятиями.