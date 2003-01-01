Элиссан Шандалович оценил ход ремонтных работ в школе Медвежьегорска

Председатель Законодательного собрания Карелии побывал в школе Медвежьегорска, где завершается капитальный ремонт.
Ремонт здания 1970 года постройки близится к завершению. Как рассказала директор школы Наталья Степанова, родители, ребята и учителя сегодня уже начали заносить мебель в классы, которые отремонтированы.
— На втором и третьем этажах остались последние штрихи: монтаж потолочных панелей и ряд других финальных работ. На первом этаже работы для строителей больше, но подрядчик уверяет, что приложит все усилия, чтобы к 1 сентября школа была готова встретить учеников, — рассказал на своей странице в ВК Элиссан Шандалович.
Обновленное здание распахнет двери для 623 ребят начальных классов школы имени Александра Фанягина, среди которых — 137 первоклассников.
— В первые классы закуплена новая мебель. Она уже собрана, — рассказала Наталья Степанова.
— Комфортно будет очень. Я свою школу не узнаю. Яркий фасад и коридоры, светлые классы, — отметил спикер Карельского парламента.
Вместе с руководством школы и главой администрации района Людмилой Журавлевой обсудили дальнейшее благоустройство пришкольной территории. Работы планируется провести в следующем году.
Напомним, над обновлением трехэтажного корпуса работает строительная компания «СКК-Строй», которая приступила к ремонту после того, как с обязательствами не справился подрядчик из другого региона. Ранее она завершила капремонты трех зданий школ в Карелии — в Пиндушах, Пяльме и Элисенвааре. В здании обновили кровлю, полы, инженерные коммуникации, входные группы, эвакуационные выходы, устанавливают оконные блоки, на фасаде смонтировали яркие панели.