Элиссан Шандалович: Парламентарии продолжат мониторинг качества горячего питания в школах Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии проведут мониторинг качества бесплатного горячего питания для учеников начальной школы.

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович провел совещание с председателем комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой. На нем обсуждался вопрос обеспечения горячим питанием учащихся 1-4 классов.



«На сегодняшний день ученики начальной школы в Карелии получают бесплатное горячее питание, жалоб практически нет. Тем не менее депутаты Законодательного собрания продолжат контрольные мероприятия, будут выезжать в школы, проверять качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков. Также нам важна обратная связь от родителей, детей, педагогов», - сказал Элиссан Шандалович.



Как отметила Галина Гореликова, итоги мониторинга будут подведены на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике с участием министерства образования и спорта Карелии.