Элиссан Шандалович переизбран секретарем регионального отделения «Единой России» на новый срок

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович возглавил региональное отделение «Единой России» по итогам отчетно-выборной конференции.

В Петрозаводске в воскресенье, 13 марта состоялась конференция карельского регионального отделения партии «Единая Россия», на которой делегаты переизбрали руководящие органы организации – утвердили новый состав политсовета, его президиум, а также выбрали нового руководителя партийного отделения.

По итогам голосования в региональный политсовет вошли 25 человек.

Новый состав президиума регионального политсовета выглядит так: Ирина Аутио, Артем Валюк, Анатолий Воронин, Галина Гореликова, Марина Гуменникова, Надежда Дрейзис, Леонид Лиминчук, Николай Макаров, Лариса Подсадник, Ольга Шмаеник.

Секретарем переизбран председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, который ранее возглавлял партийную организацию.