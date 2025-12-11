Элиссан Шандалович побывал в Костомукше и оценил ход строительства важных объектов

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович посетил градообразующее предприятие, строящиеся объекты и провел ряд встреч.

Спикер парламента побывал на строительстве крытой ледовой площадки. Объект возводят по проекту «Современный облик сельских территорий».



— Костомукша — спортивный город. Крытый ледовый каток появится рядом с бассейном. Думаю, он будет востребован и у хоккеистов, и у любителей покататься на коньках, — сказал Элиссан Шандалович.



Общая стоимость 398 млн рублей, из них большая часть — 278 млн рублей — средства субсидии, 119 млн рублей инвестировал ПАО «Северсталь». Завершат строительство в сентябре следующего года. Работы идут по графику.



Элиссан Шандалович побывал и на строительстве дома-интерната на 200 мест для пожилых людей и инвалидов. Он возводится вблизи озера Контокки благодаря национальному проекту «Семья». Это первый столь масштабный социальный объект, построенный в Карелии за последние годы. В трехэтажном здании будут одно- и двухместные комнаты для проживания, столовая и другие помещения, на улице установлены тренажеры. Также там разобьют грядки, цветники и обустроят прилегающую территорию.



— Срок сдачи объекта — декабрь следующего года, но, судя по тому, что увидел, строители закончат эти работы, возможно, раньше. Проект очень хороший. Думаю, здесь будет очень комфортно нашим землякам, — отметил Элиссан Шандалович.



На встрече с главой администрации муниципального округа Александром Дмитриевым обсуждались вопросы социально-экономического развития округа. Элиссан Шандалович отметил, что новым механизмом в помощь муниципальным районам и округам, в 2026 году станет программа «Конкретных дел» по наказам граждан. В региональном бюджете предусмотрено по 10 млн рублей каждому из 17 муниципальных округов и районов республики, в том числе Костомукше. «Программа даст возможность решить наболевшие, не требующие глобальных затрат вопросы», — уточнил Элиссан Шандалович.



Председатель Законодательного Собрания Карелии также посетил «Карельский окатыш» — ведущий комбинат по добыче и переработке железной руды в России. С руководством предприятия обсудил работу в условиях санкционного давления, поддержку участников и ветеранов специальной военной операции.



— Важно, что за сотрудниками, которые вернулись со специальной военной операции по демобилизации, сохраняются рабочие места, а если ранения не позволяют вернуться на прежнюю должность, то для них проводят переобучение, — отметил парламентарий.



В Костомукше работает волонтерский центр «10 регион». Его участники плетут маскировочные сети, шьют одежду и обмундирование, а также производят сублимированную еду для бойцов. Руководитель волонтерского движения Елена Зезюльчик провела экскурсию и рассказала о деятельности добровольцев и о центре, где можно также обратиться к представителю государственного фонда «Защитники Отечества».



«Сегодня вся страна работает на фронт, и в Костомукше это очень ярко видно. И власти, и предприниматели, и комбинат, и волонтеры, не считаясь со своим личным временем, вносят свой вклад в приближение Победы», — подчеркнул Элиссан Шандалович.