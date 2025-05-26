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Элиссан Шандалович подарил книгу об узниках концлагерей в Карелии музею подпольщиков в ЛНР

Новости. Политика
15:00, 03 Июня 2025
фото: © Элиссан Шандалович / VK

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Музей находится в Луганской народной республике. Он посвящен деятельности молодежной подпольной организации, которая действовала в Краснодоне во время немецко-фашистской оккупации.

Элиссан Шандалович побывал в музее «Молодая гвардия» во второй раз. На своей странице в ВК парламентарий рассказал, что это место, где жива память о юных героях и их подвиге.

«Помню свое первое посещение летом 2023 года. Уже тогда внимание привлек знакомый снимок: дети за колючей проволокой финского концлагеря в Петрозаводске. Среди них — наша землячка, девятилетняя Клавдия Нюппиева. Знаменитое фото Галины Санько сделано после освобождения Петрозаводска, в 1944-м», — написал председатель Законодательного Собрания.

В этот раз Элиссан Шандалович передал директору музея Наталье Николаенко книгу «Мы еще живы». Это сборник воспоминаний малолетних узников. Его как раз и собрала Клавдия Александровна Нюппиева, прошедшая концлагерь и посвятившая жизнь борьбе за память. Вместе с матерью, братьями и сестрами она попала в концлагерь в 1941 году. Ей было всего 5 лет. Она пережила голод, потерю близких, болезнь матери. Воспоминания таких же малолетних узников легли в основу книги «Мы еще живы».

«Это крик души тех, кто выжил. О зверствах оккупантов. О детях, лишенных детства. Но и о том, что даже в кромешной тьме находились люди, готовые протянуть руку помощи.Такие книги и такие места, как музей в Краснодоне напоминают о подвиге юных героев и трагедиях войны. Сохранять эту память — наш священный долг», — отметил Элиссан Шандалович.

Краснодонский музей спикер парламента Карелии посетил в мае по дороге из ЛНР, где было подписано соглашение о сотрудничестве между Заксобранием Карелия и Народным Советом Луганской Народной Республики. Целью является расширение и укрепление межпарламентских, социально-экономических, культурных и гуманитарных связей.

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