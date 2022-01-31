Элиссан Шандалович поручил подготовить изменения в закон о безнадзорных животных

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович провел рабочее совещание с председателем Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Мариной Гуменниковой и членом Комитета Артемом Валюком.

На встрече обсуждались вопросы реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными» в Карелии, в частности проблемы с бродячими собаками.



Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поручил депутатам совместно с Министерством сельского и рыбного хозяйства, общественными организациями, экспертами подготовить изменения в законодательство.



«Вопрос с безнадзорными собаками требует системного решения, в том числе изменения федерального законодательства. Соответствующие предложения будут разработаны Заксобранием Карелии и направлены в Государственную Думу», - прокомментировал Элиссан Шандалович.



Как отметила Марина Гуменникова, требуется увеличить норматив, на основании которого районные власти получают средства из бюджета республики на отлов и содержание собак без владельцев. Кроме этого, необходимо выделение федеральных средств на строительство приютов, а также стерилизацию питомцев. В настоящее время на реализацию закона «Об ответственном обращении с животными» средства не предусматриваются.



Спикер парламента Карелии также предложил на заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в феврале подробно рассмотреть данный вопрос с участием представителей органов исполнительной власти, районных администраций, Ассоциации местного самоуправления Карелии и общественных организаций.