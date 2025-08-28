Элиссан Шандалович потребовал увеличить количество рабочих в Кончезерской школе, где идет капремонт

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович вместе с главой Кондопожского района Алексеем Кононовым посетил школы в селе Кончезеро и поселке Гирвас.

В рамках рабочей поездки спикер парламента проверил готовность образовательных учреждений к учебному году.

В Кончезере продолжается капитальный ремонт школьного здания 1982 года постройки. Работы должны завершиться до конца этого года. Во встрече с подрядчиком также приняли участие директор школы Ирина Новожилова и глава Кончезерского сельского поселения Алексей Нефёдов.

Как рассказал представитель подрядной организации «Рассвет» Василий Павлов, строительная готовность составляет более 60%, на объекте задействовано более 10 человек. Продолжаются работы по устройству вентиляции, сетей электроснабжения, внутренней отделке помещений и др.

По словам Председателя Законодательного Собрания республики, за оставшиеся месяцы подрядчику предстоит выполнить серьезный объем работы, а в случае срыва срока сдачи компанию могут внести в реестр недобросовестных поставщиков.

«С начала следующего года в обновленную школу должны вернуться дети. Чтобы всё успеть, нужно увеличить число рабочих на объекте. Сейчас мы видим, что их недостаточно. Вместе с министерством образования и спорта Карелии мы будем продолжать контроль за этим важным для Кончезера и Кондопожского района объектом. Надеемся, что строители справятся, и работы завершатся в срок», — отметил Элиссан Шандалович.Василий Павлов заверил, что компания планирует сдать объект к 31 декабря. «Будем усиливаться, потому что где-то нам не хватает людей. В ближайшее время этот вопрос мы решим», — сказал он.

До окончания ремонтных работ занятия проводятся в местном детском саду и помещениях Дома культуры. По словам директора школы Ирины Новожиловой, 1 сентября начнут учебу более 130 детей, из них 9 человек — первоклассники. Педагогический коллектив укомплектован.

В Гирвасской школе им. Героя Советского Союза А. Н. Афанасьева в День знаний за парты сядут более 80 учащихся, из них трое — первоклассники. Как рассказала Элиссану Шандаловичу директор школы Ксения Макарова, в преддверии нового учебного года в здании 1969 года частично провели косметический ремонт.

На встрече с руководством школы также обсуждались вопросы обеспечения детей начальных классов бесплатным горячим питанием, укрепления материально-технической базы и возможность включения образовательной организации в президентскую программу капитального ремонта школ.

Председатель Законодательного Собрания Карелии также познакомился с работой школьного музея. В нем представлены экспонаты, посвященные истории учебного заведения, поселка Гирвас и Великой Отечественной войны. Один из стендов рассказывает о героях специальной военной операции.

Элиссан Шандалович отметил, что в этом году в Карелии стартовала программа школьного инициативного бюджетирования, на которую выделено 5 млн рублей. Несколько школ республики получили средства на проекты по развитию школьных музеев.«Важно, чтобы ребята видели неразрывную связь поколений, знакомились с историей своей школы, поселка, защитников Родины. Задача современного школьного музея — не просто хранить память, а быть активной частью учебного процесса. Интерактивные форматы, мультимедийные проекты, цифровые архивы — именно так мы можем увлечь детей. И программа школьного инициативного бюджетирования в том числе нацелена на то, чтобы помочь школам сделать эти важные пространства привлекательными и современными», — сказал Элиссан Шандалович.

В Карелии 1 сентября свои двери откроют 186 школ. В преддверии нового учебного года депутаты Законодательного Собрания республики участвуют в приемке образовательных организаций, контролируют ход ремонтных работ и др.