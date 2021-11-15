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Элиссан Шандалович поздравил с праздником особую категорию врачей

Новости. Общество
15:26, 20 Ноября 2021
фото: © Законодательное Собрание РК

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В Международный день педиатра, который отмечается 20 ноября, спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович поздравил с профессиональным праздником коллег, которые свою жизнь посвятили детской медицине.

«Детский доктор — это особая категория врачей. Им мы доверяем самое дорогое, что у нас есть — наших детей. С большим теплом вспоминаю Игоря Николаевича Григовича — блестящего детского хирурга, поистине легендарного врача, который для многих жителей Карелии стал семейным „доктором Айболитом“. Его золотые руки спасли жизнь тысячам маленьких пациентов. Игорь Николаевич воспитал несколько поколений детских хирургов высочайшего уровня. Многие ученики Доктора Григовича продолжают его благороднейшее дело в детских лечебных учреждениях не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами», — поделился на своей странице в социальной сети Шандалович.



Обращаясь в врачам-педиатрам, спикер парламента отметил, что чуткие сердца этих докторов, потрясающая интуиция и талант без слов понимать маленьких пациентов заслужили искреннюю благодарность и глубокую признательность.

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