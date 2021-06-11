Элиссан Шандалович поздравил семью Кодиных с 70-летем свадьбы

Председатель Законодательного собрания Карелии поздравил семью петрозаводчан с 70-лнтием свадьбы.

«Как-то в общественную приёмную мне позвонил человек почтенного возраста, - рассказал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, - Долго, интересно с ним говорили на разные темы. Вдруг в разговоре Вадим Сергеевич мне поведал, что ему уже за 90 лет, а 12 июня они с супругой будут отмечать благодатную свадьбу – 70 лет совместной жизни. Потрясающе! Поздравил сегодня замечательную семью Кодиных с этой чудесной датой и прекрасным праздником!» - сообщил Элиссан Шандалович.

«Дорогие Вадим Сергеевич и Галина Алексеевна! Ваш крепкий союз, скрепленный любовью и верностью, терпением и преданностью, - воплощение взаимного уважения, согласия, источник настоящего счастья и хороший пример для молодого поколения. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, гармонии души, любви, заботы родных и близких. Будьте счастливы!» - отметил спикер парламента.