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Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с Днем республики из Харлу (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:10, 08 Июня 2022
фото: кадр из видео

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Каждый житель республики своим честным трудом, талантом, творчеством способен сделать Карелию еще успешней, заявил спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

«В канун праздника Харлу получил очень нужный и долгожданный подарок. Это новенький ФАП — фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будут получать медицинскую помощь почти тысяча человек. И таких новых ФАПов в республике построено порядка 50. И мы видим, что преобразования происходят не только в здравоохранении. Ведется планомерное обновление нашей республики. Впервые за долгое время открываются новые детские сады, строятся современные школы, спортивные объекты, жилые дома, дороги, воплощаются в жизнь инновационные проекты, бизнес находит новые интересные решения. И я уверен, друзья: каждый из нас своим честным трудом, талантом, творчеством способен сделать нашу любимую Карелию еще успешней», — отметил Элиссан Шандалович.

Председатель парламента пожелал жителям республики крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и согласия в каждом доме.

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