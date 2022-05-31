Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с Днем республики из Харлу (ВИДЕО)

Каждый житель республики своим честным трудом, талантом, творчеством способен сделать Карелию еще успешней, заявил спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

«В канун праздника Харлу получил очень нужный и долгожданный подарок. Это новенький ФАП — фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будут получать медицинскую помощь почти тысяча человек. И таких новых ФАПов в республике построено порядка 50. И мы видим, что преобразования происходят не только в здравоохранении. Ведется планомерное обновление нашей республики. Впервые за долгое время открываются новые детские сады, строятся современные школы, спортивные объекты, жилые дома, дороги, воплощаются в жизнь инновационные проекты, бизнес находит новые интересные решения. И я уверен, друзья: каждый из нас своим честным трудом, талантом, творчеством способен сделать нашу любимую Карелию еще успешней», — отметил Элиссан Шандалович.

Председатель парламента пожелал жителям республики крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и согласия в каждом доме.