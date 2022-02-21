Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии с Днем защитника Отечества

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества и процитировал проникновенные слова из песни к фильму «Офицеры»

«Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой…» - начал свое поздравление Элиссан Шандалович словами поэта Евгения Аграновича, написанными к знаменитой патриотической песне из фильма «Офицеры».

Как пишет Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети, в нашей стране 23 февраля - дата особенная.

«Это важная дата для каждого гражданина России, кто чтит историю страны, помнит о ратных подвигах отцов и дедов, кто искренне любит Родину и воспитывает эту любовь в своих детях и внуках – будущих защитниках Отечества», - отметил спикер карельского парламента.

Председатель Законодательного собрания республики выразил уверенность в необходимости каждому жителю Карелии приложить свои силы и знания во имя укрепления безопасности государства и благополучия нашего народа. Элиссан Шандалович пожелал землякам крепкого здоровья, мира и благополучия.