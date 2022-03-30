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Элиссан Шандалович: Предоставление земли без торгов под импортозамещающие производства будет востребовано предприятиями Карелии

Новости. Общество
12:03, 13 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович предложил проработать подготовку необходимой правовой базы для предоставления земельных участков без торгов под импортозамещающие производства.

Как написал Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети, тема импортозамещения сегодня актуальна как никогда. В новой экономической ситуации это ключевая задача. Федеральным центром и региональными властями уже принят целый ряд мер по поддержке таких производств.

«Во вторник, 12 апреля, председатель правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович подписал постановление о возможности предоставления государственных и муниципальных земельных участков в упрощенном порядке без проведения торгов для создания производства продукции в сфере импортозамещения. На мой взгляд, это очень важная мера поддержки нашей экономики в условиях влияния санкций», — отметил Элиссан Шандалович.

Спикер парламента предложил председателю Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, члену рабочей группы по экономике при региональном штабе при главе Карелии по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций Леониду Лиминчуку оперативно подключиться и совместно с правительством республики проработать вопросы подготовки необходимой правовой базы на региональном уровне, в том числе при необходимости во взаимодействии с предпринимательским сообществом.

«Убежден, что эта мера поддержки будет востребована нашими предприятиями», — отметил Элиссан Шандалович.

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