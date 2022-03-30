Элиссан Шандалович: Предоставление земли без торгов под импортозамещающие производства будет востребовано предприятиями Карелии

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович предложил проработать подготовку необходимой правовой базы для предоставления земельных участков без торгов под импортозамещающие производства.

Как написал Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети, тема импортозамещения сегодня актуальна как никогда. В новой экономической ситуации это ключевая задача. Федеральным центром и региональными властями уже принят целый ряд мер по поддержке таких производств.

«Во вторник, 12 апреля, председатель правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович подписал постановление о возможности предоставления государственных и муниципальных земельных участков в упрощенном порядке без проведения торгов для создания производства продукции в сфере импортозамещения. На мой взгляд, это очень важная мера поддержки нашей экономики в условиях влияния санкций», — отметил Элиссан Шандалович.

Спикер парламента предложил председателю Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, члену рабочей группы по экономике при региональном штабе при главе Карелии по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций Леониду Лиминчуку оперативно подключиться и совместно с правительством республики проработать вопросы подготовки необходимой правовой базы на региональном уровне, в том числе при необходимости во взаимодействии с предпринимательским сообществом.

«Убежден, что эта мера поддержки будет востребована нашими предприятиями», — отметил Элиссан Шандалович.