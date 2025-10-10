Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Петрозаводское предприятие эксплуатировало опасные объекты с нарушениями

17:30

Стало известно, кто сбил восьмилетнего школьника, который пострадал в ДТП на Ключевой

17:20

Температура ночью и днем почти сровняется в Карелии 11 октября

17:00

Иконы в Москве, сруб в Кирове, фундамент в Кондопоге: названы предполагаемые сроки завершения строительства Успенской церкви

16:50

Элиссан Шандалович принял участие в открытии памятника пограничнику Бусалову

16:35

Скандальный участок на улице Хейкконена в Петрозаводске заасфальтировали

16:30

Ространснадзор выявил 75 нарушений на федеральной трассе в Карелии

16:10

Карельские собаки-таможенники унюхали спрятанный под обшивкой авто амфетамин

16:00

Медики рассказали, когда стоит обращаться к психологу

15:45

Минпросвещения планирует ввести курс «Моя семья» во всех школах России

15:30

Солнце уничтожит Землю через пять миллиардов лет

15:15

Ученые предлагают создать в Карелии сеть геопарков

14:40

Студентка из Петрозаводска потеряла более миллиона рублей из-за мошенников

14:20

Жилой дом горел в Сортавальском округе

14:00

Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать

13:50

В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма

13:30

В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса

13:15

Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные

13:00

В Беломорском сквере в Петрозаводске завершают строительство лестницы

12:45

Нобелевская премия мира досталась венесуэльской правозащитнице, а не Трампу

12:15

В Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме

11:50

Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии

11:35

Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска

11:25

В Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром

11:15

Ремонт еще одного участка автодороги «Кола» – Калевала – Лонка» стартовал по поручению Артура Парфенчикова

11:00

В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире

10:50

Разлив нефтепродуктов произошел в Ладожском озере около Лахденпохьи

10:40

Ребёнок попал под колёса автомобиля в Петрозаводске

10:30

Петрозаводчанин стал чемпионом мира по каратэ

10:20

В правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года

10:10

В МВД Карелии рассказали, как удалось раскрыть убийство 21-летней давности

10:00

Петрозаводск вошёл в топ-10 городов России для трёхдневных поездок в октябре

09:45

Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

09:17

В России хотят запретить «страшные игрушки»

09:00

В Петрозаводске автобус на ходу потерял колесо

08:40

Правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев

08:20

Названа самая востребованная сфера бизнеса в Петрозаводске

08:00

Старший инженер из Башкирии осужден в Карелии за коммерческий подкуп

07:20

Более 2800 человек лишились российского гражданства с 2023 года

07:00

Суд отказался списать с жителя Карелии кредит, якобы оформленный мошенниками

06:40

Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети

00:10

В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске

21:00

Совфед предложил досрочно завершить налоговый эксперимент для самозанятых

20:40

Житель Карелии обогатился почти на 120 тысяч рублей за счёт фиктивного договора аренды

20:30

В Кондопоге начался ремонт заброшенного стадиона

20:00

Победителя в первенстве Петрозаводска определила серия пенальти

19:30

Новые прожекторы установят в петрозаводском сквере Александра Шотмана

19:00

Объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль

18:30

Оперативный штаб Карелии предупредил о запрете публиковать информацию о беспилотниках

18:10

«Люди находят здесь вещи, дорогие сердцу»: чем удивит очередной Винтажный цех в Петрозаводске

18:00

Житель Карелии выплатит компенсацию киностудии «Союзмультфильм» за использование популярного персонажа

17:40

На поиски пропавшего в Онежском озере рыбака отправились водолазы с видеокамерами

17:10

Дождливая погода сохранится в Карелии 10 октября

17:00

Старинные артефакты нашли во время строительства моста в Олонецком районе

16:50

В Карелии предложили создать реестр обманутых дольщиков

16:40

В Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике»

16:30

Шестеро карельских каратистов заняли все призовые места на соревнованиях в Чувашии

16:15

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка

16:00

18-летнего петрозаводчанина накажут за попытку убить знакомого

15:55

«Наш Дима больше не с нами»: названа дата прощания с погибшим в Петрозаводске байкером

15:50

Медицинское оборудование поступает в хирургический корпус Петрозаводска по распоряжению Артура Парфенчикова

15:45

Саамский чум появился на горе Сампо

15:35

Дом для расселения аварийного жилья в Беломорске подвели под крышу

15:20

В Вологодской области ужесточат правила продажи алкоголя

15:00

Электрик из Петрозаводска избежал серьезных травм после удара током в 10 тысяч вольт

14:45

«Постельный» курильщик из Суоярвского округа едва не сжёг свою квартиру

14:35

Более 200 тысяч жителей Карелии получают надбавку к пенсии за работу на севере

14:20

Политолог: Шандалович в Совете Федерации осветил важные для Карелии вопросы

14:10

Роскачество выявило массовые нарушения в БАДах с омега-3

14:00

Гражданин Финляндии пешком пересёк границу России на севере Карелии

13:40

Жительница Кеми потеряла полмиллиона рублей в результате мошеннической схемы

13:20

Ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска отметил 95-летие

13:00

Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства детского сада в городе Сортавала

12:50

Жительницу Медвежьегорска приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

12:40

Грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии

12:20

Жители Петрозаводска вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину

12:10

В Карелии пресекли контрабанду наркотиков из Европы

11:55

Каждый четвертый житель Северо-Запада сталкивался с мошенническими дипфейками

11:45

В Петрозаводске проходит рейд для предотвращения ДТП с пешеходами

11:35

Ученики и сотрудники школы в Новой Вилге игнорируют требование пройти осмотр после вспышки инфекции

11:20

Более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году

11:10

Супруги Юппиевы из Карелии отметили золотую свадьбу

11:00

Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»

10:45

В Петрозаводске создадут муниципальную Общественную палату

10:30

Ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии

10:15

23-летняя петрозаводчанка нашла подработку и лишилась денег

10:00

Новые светильники установят во дворах Перевалки

09:35

Врач объяснил, чем грипп опаснее обычных ОРВИ

09:00

Карелия получит более 37 миллионов рублей на поддержку бизнеса

08:40

Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги

08:20

Стало известно, насколько вырастут пособия и пенсии в следующем году

08:00

Велосипедиста сбили на перекрестке в Петрозаводске

07:40

Количество вакансий на карельском рынке труда сократилось на четверть

07:20

В Питкяранте обследовали стену с мозаикой, которую общественники планируют реставрировать

07:00

Жителя Костомукши обвиняют в незаконной рубке деревьев

06:40

О группе «Битлз» снимут четырехсерийный биографический фильм

00:10
Элиссан Шандалович принял участие в открытии памятника пограничнику Бусалову
Сегодня 16:35 Общество
В Лахденпохском районе Карелии после реконструкции открыли памятник герою Великой Отечественной войны Андрею Бусалову.

фото: © Законодательное собрание Карелии

 В окрестностях посёлка Райвио Лахденпохского района, в нескольких километрах от государственной границы открыли памятник Андрею Федоровичу Бусалову — участнику Великой Отечественной войны, который погиб в 1941 году смертью храбрых.

Андрей Бусалов — сержант, командир пулемётного отделения на пограничной заставе 102-го пограничного отряда НКВД Ленинградского округа. 30 июня 1941 года во время фашистской атаки Бусалов был направлен на усиление окружённым пограничникам. Несмотря на ранения, он вёл прицельный огонь по врагу из пулемёта «Максим». Погиб при отражении очередной атаки. Благодаря его действиям враг понёс значительные потери, атака была сорвана. Посмертно награждён орденом Красного Знамени. Памятник Андрею Бусалову установлен на месте боя. Имя мужественного пулемётчика присвоено пограничной заставе, где он служил. В городе Лахденпохья в честь пограничника названа одна из улиц.

В церемонии, которая состоялась 10 октября, приняли участие начальник пограничного управления ФСБ России по Карелии Сергей Попов, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, ветераны и сотрудники пограничной службы, юнармейцы. На мероприятие в Карелию из разных регионов России приехали родственники героя.

— В нашей большой семье всегда жила и будет жить память о подвиге героев-пограничников, одним из которых был Андрей Фёдорович Бусалов. Мы, наши дети, внуки и правнуки, гордимся и стараемся быть достойными его памяти. Мой сын отдавал свой воинский долг на заставе имени деда Андрея Фёдоровича Бусалова с 1991 по 1993 год, мой внук — кадровый военный. Низкий поклон всем от нашей семьи, — сказала Мария Назарова.По словам спикера парламента, недавно, 30 сентября, Карелия отметила 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских и финских захватчиков. И сегодняшнее мероприятие — это еще один повод низко поклониться памяти героев, которые отстояли свободу и независимость Отечества.

— Карелия во все времена — надёжный форпост нашей страны на Северо-Западе. В июне 1941 года пограничники первыми приняли бой, сражались до последней капли крови, мужественно, с честью и достоинством за каждый клочок родной земли. Подвиг героев Великой Отечественной войны не меркнет во времени. Сегодня он вдохновляет наших бойцов — участников специальной военной операции, — сказал Элиссан Шандалович, обращаясь к собравшимся.

Участники мероприятия почтили память всех, кто погиб, защищая Отечество в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к стеле из розового приладожского гранита.

 

