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Элиссан Шандалович призвал голосовать за достижения Карелии на всероссийском портале

Новости. Общество
17:14, 09 Октября 2023
фото: Элиссан Шандалович / ВК

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Республика готовится к выставке-форуму «Россия» в Москве.

На портале Достижения.рф, который был создан в преддверии международной выставки-форума «Россия», которая пройдет по инициативе Владимира Путина в Москве, представлены 10 проектов из Карелии. Об этом рассказал спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

Глава карельского парламента призвал голосовать за республиканские проекты, отметив среди них такие, как реставрация церкви Преображения Господня на острове Кижи, Музей Карельского фронта, музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, рудная линия циклично-поточного комплекса на Костомукшском ГОКе.

«Карелии, безусловно, есть чем гордиться! Задача сделать так, чтобы об этом узнала вся страна. Призываю всех жителей республики принять участие в голосовании https://vk.cc/crt9lA и поддержать наш родной край», — написал Элиссан Шандалович.

На портале можно познакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом страны, а выставка-форум «Россия» станет главной площадкой демонстрации важнейших достижений всех 89 регионов Российской Федерации.

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