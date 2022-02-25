Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов

Председатель Законодательного Собрания Карелии на своей странице в социальной сети прокомментировал отчисление российских студентов из зарубежных вузов из-за ситуации вокруг Украины.

«Подумать только! Европейские вузы начали отчислять российских студентов из-за ситуации с Украиной! Лицемерие? Безусловно!

А как же демократия и права человека в этих странах? Более нелепой мести наши бывшие западные „партнеры“, конечно, придумать не могли…», — отметил спикер карельского парламента.

Элиссан Шандалович уверен, что в России прекрасное образование и замечательные вузы.

В ближайшее время Председатель Законодательного Собрания республики обсудит вопрос приема студентов с ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Викторовичем Ворониным.