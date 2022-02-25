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Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов

Новости. Общество
17:07, 28 Февраля 2022

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Председатель Законодательного Собрания Карелии на своей странице в социальной сети прокомментировал отчисление российских студентов из зарубежных вузов из-за ситуации вокруг Украины.

«Подумать только! Европейские вузы начали отчислять российских студентов из-за ситуации с Украиной! Лицемерие? Безусловно!

А как же демократия и права человека в этих странах? Более нелепой мести наши бывшие западные „партнеры“, конечно, придумать не могли…», — отметил спикер карельского парламента.

Элиссан Шандалович уверен, что в России прекрасное образование и замечательные вузы.

В ближайшее время Председатель Законодательного Собрания республики обсудит вопрос приема студентов с ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Викторовичем Ворониным.

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