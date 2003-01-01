Элиссан Шандалович прокомментировал первое чтение бюджета Карелии

Председатель парламента Карелии считает важным сконцентрироваться на стимулировании экономики и развитии инфраструктуры.
Напомним, сегодня на заседании Законодательного Собрания, в котором приняли участие представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и Глава республики Артур Парфенчиков, депутаты большинством голосов поддержали в первом чтении проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович отметил, что приоритеты, которые легли в основу проекта главного финансового документа — это, прежде всего исполнение всех социальных обязательств, поддержка участников СВО, многодетных семей и самое главное — повышение качества жизни граждан.
Элиссан Шандалович обратил внимание на бюджетную динамику. При принятии бюджета на 2021 год, в первом чтении депутаты оперировали совсем другими цифрами. Тогда доходы были 45,6 млрд рублей. За пять лет почти в 2 раза увеличились доходы Карелии. Это — объективный показатель.
«Да, безусловно, сохраняется санкционное давление, и для нашего приграничного региона оно имеет значение. И макроэкономическая ситуация в стране не очень простая. В этих условиях сохранять прежние темпы роста по инвестициям, по доходам — задача амбициозная, но важная и нужная для всех нас. Именно поэтому мы должны быть максимально сконцентрированы на ключевой цели: стимулировании экономики и развитии инфраструктуры. Это — залог уверенного будущего нашей северной республики и благополучия наших жителей», — отметил Элиссан Шандалович.
По словам парламентария, впереди работа над поправками к проекту бюджета, рассмотрение законопроекта во втором и окончательном чтениях.
«Мы должны тщательно проанализировать предложения, принять точные и правильные решения», — подчеркнул Элиссан Шандалович.
Второе чтение законопроекта запланировано на 4 декабря. Срок внесения поправок — до 28 ноября.