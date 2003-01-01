Элиссан Шандалович провел оперативное совещание с председателями парламентских комитетов

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович с руководителями парламентских комитетов обсудил задачи на ближайшие месяцы и приоритетные законопроекты.
В оперативном совещании приняли участие вице-спикер Законодательного Собрания Илья Раковский, руководители профильных комитетов Сергей Шугаев, Анна Лопаткина, Леонид Лиминчук, Марина Гуменникова, Татьяна Тишкова, Алексей Хейфец, сотрудники Аппарата парламента.
Элиссан Шандалович обсудил с коллегами приоритетные задачи парламента Карелии — работа над проектом бюджета на 2026–2028 годы, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, помощь семьям с детьми, совершенствование законодательства о местном самоуправлении с учетом принятых на федеральном уровне изменений. Также в центре внимания ключевые сферы: здравоохранение, образование, экология, демография и др.
Председатели профильных комитетов проинформировали о планах, проектах законов и постановлений, находящихся в рассмотрении. В частности, речь шла о законопроекте по ограничению продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах, введении штрафов за мусор возле контейнерных площадок и др.
Депутаты поддержали предложение Элиссана Шандаловича о включении в план работы Законодательного Собрания мероприятий, которые будут проходить в формате «правительственных часов», круглых столов, выездных совещаний и заседаний Комитетов.
«Особое внимание просил бы уделить парламентскому контролю. Важно на площадках комитетов рассматривать, как работают принятые нами законы, анализировать их правоприменение. В том числе необходимо осуществлять контроль за своевременной подготовкой подзаконных актов», — отметил Элиссан Шандалович.
На совещании также был рассмотрен ряд вопросов, касающихся финансирования учреждений здравоохранения, реализации программ инициативного бюджетирования, программы расселения аварийного жилья и др.
По итогам обсуждения даны поручения профильным комитетам и Аппарату Законодательного Собрания Республики Карелия.