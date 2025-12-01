Элиссан Шандалович провел прием граждан

Сегодня, 1 декабря, Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович провел в Петрозаводске прием граждан по личным вопросам.
В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» к парламентарию обратились родственники участников специальной военной операции.
«Обращения касались расселения из аварийного жилья, прохождения военно-врачебной комиссии, а также других тем. В каждом обращении — конкретные проблемы, переживания людей. Все обращения взял в работу», — сообщил в соцсети Элиссан Шандалович.
Записаться на личный прием к Председателю Законодательного Собрания Карелии можно по телефону: +7 (81-42) 77-31-16.
Председатель Законодательного Собрания Карелии также напомнил, что 1 декабря партии «Единая Россия» отмечает свой 24-й день рождения.
«От всей души поздравляю однопартийцев, сторонников „Единой России“, всех наших единомышленников с Днем рождения партии. Уже 24 года партия подтверждает, что умеет реагировать на самые сложные вызовы и открыта для всех, кому нужны помощь и поддержка. Благодарю каждого, кто сделал свой выбор — быть в единой сплоченной команде ради настоящего и будущего страны, во имя Победы!» — отметил Элиссан Шандалович.