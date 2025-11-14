Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

В субботу в Карелии проходит День единого приема граждан и представителей организаций.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович 15 ноября провёл приём граждан в Петрозаводске.
Жители карельской столицы во время приёма поднимали вопросы помощи семьям участников СВО, предоставления земельных участков льготным категориям граждан, развитию флорбола в Карелии и др. Парламентарий поблагодарил всех кто пришел на личный прием, за доверие и предложения. Все поступившие обращения Председатель Законодательного Собрания взял в работу.
Добавим, Элиссан Шандалович регулярно проводит прием граждан. Записаться можно по телефону: +7 (8142) 77-31-16.