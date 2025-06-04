Элиссан Шандалович провел прием граждан

В субботу, 7 июня, Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович провел в Петрозаводске прием граждан

Несколько заявителей подняли вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Одно из обращений касалось, в частности, назначения надбавки за инвалидность.

По словам Элиссана Шандаловича, по вопросу положенной надбавки к пенсии по инвалидности, то военкомат подтвердил её назначение в начале июня. Парламентарий и заявители договорились проконтролировать её выплату.

Также в ходе приема граждан обсуждались волнующие жителей вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, обеспечением льготными лекарственными препаратами, начислением платы за вывоз ТКО и состоянием дорожной инфраструктуры.

«Для меня такие встречи – это не просто живой диалог с людьми, а прежде всего возможность помочь в решении конкретных вопросов», - отметил Председатель Законодательного Собрания Карелии.

В субботу в Карелии проводится День единого приема граждан и представителей организаций. В нем участвуют Глава Карелии Артур Парфенчиков, члены Правительства, республиканские министры, представители депутатского корпуса и органов местного самоуправления.