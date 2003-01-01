Реклама на сайте
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников

15:20

Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю

15:00

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

14:25

Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района

14:09

Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха

14:03

Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей

14:00

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

13:20

По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека

13:00

В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров

12:40

На трассе Кочкома — госграница автомобиль улетел в кювет

12:20

У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора

12:05

В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате

11:45

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

11:30

Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами

11:18

Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии

11:10

В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

11:00

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

10:40

Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

10:20

Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

09:50

Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

09:25

Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ

09:00

Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

08:40

Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

08:20

В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

00:10

Фестиваль «Ночь физкультурника» завершился увлекательным ночным трейлом

22:18

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

20:30

Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, скончался

19:30

Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске

19:00

Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть

18:00

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

17:00

Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе

16:00

Расписание электрички в Карелии изменится

15:00

Старинную финскую школу в Лахденпохье продают за 45 миллионов рублей

14:00

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

13:00

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света

12:00

Водитель — самая востребованная профессия Карелии

11:30

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в черной куртке и серых штанах

11:00

Мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00
Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района
Сегодня 14:09 Политика
Поделиться

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович работает в Медвежьегорске.

фото: © Законодательное собрание РК

На встрече с главами поселений Медвежьегорского муниципального района Председатель парламента обсудил вопросы социально-экономического развития, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, преобразования муниципального района в муниципальный округ и другие актуальные темы.

Также во встрече приняли участие Министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев, глава администрации Медвежьегорского муниципального района Людмила Журавлева.

Обсудить (0) в ленту
Карелия получит около двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
Гражданам России и Белоруссии запретят заключать сделки с недвижимостью в Финляндии
«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников
15:20 Спорт
Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю
15:00 Происшествия
Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%
14:25 Экономика
Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района
14:09 Политика
Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха
14:03 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение