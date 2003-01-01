Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович работает в Медвежьегорске.
На встрече с главами поселений Медвежьегорского муниципального района Председатель парламента обсудил вопросы социально-экономического развития, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, преобразования муниципального района в муниципальный округ и другие актуальные темы.
Также во встрече приняли участие Министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев, глава администрации Медвежьегорского муниципального района Людмила Журавлева.