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Элиссан Шандалович: Пусть 2022 год принесет много радостных событий и добрых перемен

Новости. Общество
09:00, 30 Декабря 2021
фото: Заксобрание Карелии / © shutterstock.com/Nina Esk

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович обратился к жителям республики с новогодним поздравлением.

Спикер карельского парламента поздравил всех жителей респубдики с наступающими Новым годом и Рождеством:

- Уважаемые земляки, дорогие друзья!

Последние дни уходящего года – это всегда особенное, светлое и волшебное время. Чувство радостного ожидания праздника знакомо нам с детства. Мы встречаем его с волнением и верим в самое лучшее.

Новый год и Рождество дарят нам тепло семейных встреч. Не жалейте добрых слов, внимания и улыбок! Только в наших силах подарить заботу и любовь своим родным и близким.

Пусть 2022 год принесет много радостных событий и добрых перемен. Они обязательно будут.

Ваш личный успех, успехи ваших детей, достижения в труде, в учебе, в спорте – всё это делает нашу республику сильней.

От всей души желаю каждой семье, каждому жителю Карелии крепкого здоровья, счастья, мира и хорошего праздничного настроения. С Новым годом и Рождеством!

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