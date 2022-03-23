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Элиссан Шандалович: «Работу уполномоченного по правам человека оценивают люди»

Новости. Общество
14:40, 24 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Парламент Карелии сегодня обсудил доклад уполномоченного по защите прав человека о работе за 2021 год.

По словам омбудсмена Ларисы Бойченко, в прошлом году ей поступило 463 обращения. Из них 294 составили письменные жалобы и заявления, 96 — телефонные звонки, а остальные 73 приняты на личном приеме.

«Это были вопросы, связанные личными, политическими, жилищными, социальными, культурными правами. Кроме того, работаем с теми обращениями, которые поступают из мест лишения свободы», — сказала уполномоченный.

По ее словам, почти половина всех обращений поступает от жителей Карелии старшего возраста. Депутат Лидия Суворова поинтересовалась, с какими жалобами обращаются пенсионеров. Лариса Бойченко ответила, что такие обращения, в основном, касаются социальных прав, в том числе, возможности оформления опеки. Для помощи заявителям омбудсмен обсуждает эти вопросы с органами местного самоуправления.

На вопрос депутата Татьяны Тишковой о защите прав инвалидов Лариса Бойченко отметила, что их обращения рассматриваются в первую очередь.

«В основном, эти обращения касаются создания безбарьерной среды. Органы местного самоуправления и ТСЖ делают все возможное, чтобы люди могли подниматься на свой этаж и принимают другие меры», — пояснила уполномоченный.

Одним из факторов эффективности своей работы омбудсмен назвала взаимодействие с уполномоченными по защите прав детей и прав предпринимателей. Как они координируют свою работу, попросил разъяснить депутат Юрий Васильев.

«Например, я получаю вопросы, связанные с пособиями или с местами в дошкольных учреждениях, и мы решаем их совместно с уполномоченным по правам ребенка. Кроме того, мы создали Открытый правовой университет, в работе которого участвуют все трое уполномоченных», — пояснила Лариса Бойченко.

«Я думаю, что лучше всего вашу работу могут оценить те, люди, права которых восстановлены. Их достаточно много, и это подтверждают те материалы, которые поступили в парламент», резюмировал председатель Законодательного собрания Элиссан Шанадалович.

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