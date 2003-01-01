Элиссан Шандалович рассказал, что для него значит благодарность Валентины Матвиенко

Слова признательности Валентины Матвиенко это высокая оценка всех врачей и медицинских сестер, которые оказывают медицинскую помощь бойцам на передовой и в госпиталях, заявил Председатель парламента Карелии.

Напомним, 6 октября председатель Законодательного Собрания принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. После выступления Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Элиссана Шандаловича за службу врачом на спецоперации.

«Служба в военно-полевом госпитале в Луганской Народной Республике… Это то, что навсегда остается в душе, в памяти, в сердце. Это глаза раненых бойцов, это их стойкость, их слова благодарности. Слова признательности от Валентины Ивановны, от коллег-сенаторов… Они, безусловно, очень много для меня значат. Это высокая оценка. И это оценка не только моя, но и всех моих коллег — врачей, медицинских сестер, которые оказывают медицинскую помощь бойцам на передовой и в госпиталях. И конечно, для медицинских работников самая главная награда там, – это жизнь каждого солдата, которого удалось спасти, которого удалось поставить на ноги и вернуть в строй или домой, к семье», - рассказал в интервью «Республике» Элиссан Шандалович.

«А что касается нынешней работы… Вернувшись к своим прямым обязанностям, я с двойной, с тройной ответственностью понимаю, какая огромная ответственность стоит перед нами, законодателями. Мы должны сделать так, чтобы каждое решение, направленное на поддержку наших героев, их семей, на развитие регионов, на укрепление обороноспособности и социальной сферы, работало с максимальной отдачей. Мы просто не имеем права на ошибку. Поэтому важно всем вместе, с полной отдачей работать, приближая своим трудом Победу», - отметил Председатель Законодательного Собрания Карелии.

Отметим, что в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Элиссан Шандалович представил позицию Карелии и отметил ключевой приоритет — всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, важность баланса между социальными обязательствами и развитием экономики.

Председатель Законодательного Собрания акцентировал внимание участников слушаний на том, что Карелия с учетом приграничного положения, исторически регион с экспортоориентированной экономикой. Республика находится на передовой санкционного давления, но, несмотря на все трудности и благодаря слаженной работе с федеральным центром, демонстрирует рост инвестиционной активности.

Эксперты высоко оценили выступление законодателя. Так, доктор экономических наук, советник при ректорате ПетрГУ, научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований университета Валерий Шлямин считает, что Элиссану Шандаловичу удалось поднять в Совете Федерации актуальные для Карелии вопросы.

Подробнее читайте на здесь.