Элиссан Шандалович рассказал, как идет работа по корректировке Правил рыболовства в Кижских шхерах

Снятие части запретов на любительское рыболовство в Карелии обсудили в парламенте Карелии, сообщил в соцсети Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, в его адрес продолжают поступать обращения от жителей деревень архипелага Кижские шхеры по поводу запрета на любительскую рыбалку с 1 мая по 30 июня. Эти ограничения, связанные с нерестом рыбы, установлены Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Жители Заонежья из Сенной Губы, Лонгас, Гарниц, Клементьевской и других деревень справедливо задаются вопросом: как так — жить у Онежского озера и не поудить рыбу.

Снятие части запретов на любительское рыболовство в Карелии, издание памятки по Правилам рыболовства и другие вопросы рыбной ловли, которые волнуют жителей республики, обсудили на рабочем совещании с участием представителей науки, надзорных органов, Минсельхоза республики и др.

«Что касается рыбалки на территории Кижских шхер, то этим вопросом мы занимаемся несколько лет. Ранее отправляли предложения в Росрыболовство, и, как рассказал директор Карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Владимирович Коркин, наука одобрила разрешение ловли рыбы с 1 июня на поплавочную удочку с одним крючком с берега», — отметил Элиссан Шандалович.

«Это и другие предложения от нашей республики будут рассматриваться Минсельхозом России. Надеюсь, что они будут поддержаны и учтены в Правилах рыболовства. Ведь как говорят у нас в Карелии: у рыбного озера да у яркого костра и жизнь весела», — добавил спикер парламента.

Отметим, в августе 2022 года вопрос обсуждался на сходе старост деревень Кижской волости, который состоялся на острове Кижи. Во встрече также приняли участие представители музея-заповедника «Кижи», Росрыболовства, Законодательного Собрания Карелии, национального парка «Водлозерский», Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и др. С мёртвой точки важный для заонежан вопрос удалось сдвинуть благодаря объединению усилий общественности, депутатов, органов власти и заинтересованных организаций.