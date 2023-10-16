Элиссан Шандалович рассказал о «греческом зале» в Больнице скорой медицинской помощи

Глава парламента Карелии проинспектировал строительство хирургического корпуса.

На своей странице в соцсети спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о строительстве нового хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска. Парламентарий лично посетил стройку.

«Больница скорой медицинской помощи получит свой „греческий зал“. Новый хирургический корпус и основное здание соединит крытый переход — сбудется мечта коллеги по парламенту и медицине Алексея Хейфеца о „греческом зале“ для БСМП. Именно так, в шутку, называют переход в Республиканской больнице», — написал Элиссан Шандалович.

Спикер привел слова представителя Дирекции по строительству Республики Карелия Сергея Соболя о том, что, несмотря на возникшее небольшое отставания от графика, подрядчик рассчитывает наверстать это время и завершить строительство к концу следующего года.

«Объект спроектирован таким образом, чтобы в новых просторных помещениях появилась возможность разместить современное оборудование, обеспечить комфорт для пациентов и удобство работы медицинского персонала. В здании расположится диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, десять оперблоков, другие больничные подразделения, а также подземная парковка. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Игорь Подзамков рассказал, что проектом предусмотрена боксовая система для изоляции послеоперационных больных», — описал особенности нового корпуса Элиссан Шандалович.

Спикер парламента напомнил, что хирургический корпус — важный шаг в развитии здравоохранения всей Карелии. Это большой проект, который будет работать как для петрозаводчан, так и для жителей всей республики.