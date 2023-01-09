Элиссан Шандалович рассказал о карельских законах, вступивших в силу в 2023 году

Законодательное собрание Карелии приняло более 100 законопроектов, направленных на поддержку граждан, бизнеса и развитие региона.

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети рассказал о законах, направленных на социальную поддержку и вступивших в силу в этом году.



Прежде всего, Шандалович упомянул единое пособие для семей с детьми.



«С 1 января новое единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Пособие назначается семьям с невысокими доходами и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума», — отметил спикер республиканского парламента.



По его словам, подать заявление на единое пособие можно через Госуслуги, клиентскую службу Социального фонда или лично в МФЦ.



Кроме того, в 2023 году льготные категории граждан в Карелии могут получить до пяти тысяч рублей на кадастровые работы, связанные с завершением строительства и вводом в эксплуатацию частного дома.



«Выплата предоставляется ветеранам боевых действий, пенсионерам, многодетным семьям, врачам, учителям, медицинским психологам, провизорам, фармацевтам, специалистам ветеринарной службы, социальным работникам и работникам культуры. Отмечу, что согласно закону, кадастровые работы должны были быть проведены с 1 сентября по 31 декабря 2022 года», — подчеркнул Шандалович.



Также председатель Заксобрания Карелии рассказал о новых налоговых льготах.

В республике для представителей IT-сектора, которые применяют упрощенную систему налогообложения, с начала года установлены минимальные налоговые ставки. Они снижены до 1% и 5% в зависимости от того, что является объектом налогообложения.



«Также ставки снижены для резидентов, пользователей инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков. 3% — если объектом налогообложения являются доходы; 8% — если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», — рассказал Шандалович.



Кроме того, налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей продлены на два года.



Председатель карельского парламента отметил, что в Суоярвском муниципальном округе стоимость патента для предпринимателей рассчитывается по единому понижающему коэффициенту дифференциации, который равен 0,5. Его установили с 1 января 2023 года.