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Элиссан Шандалович рассказал о карельских законах, вступивших в силу в 2023 году

Новости. Общество
14:54, 10 Января 2023
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Законодательное собрание Карелии приняло более 100 законопроектов, направленных на поддержку граждан, бизнеса и развитие региона.

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети рассказал о законах, направленных на социальную поддержку и вступивших в силу в этом году.

Прежде всего, Шандалович упомянул единое пособие для семей с детьми.

«С 1 января новое единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Пособие назначается семьям с невысокими доходами и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума», — отметил спикер республиканского парламента.

По его словам, подать заявление на единое пособие можно через Госуслуги, клиентскую службу Социального фонда или лично в МФЦ.

Кроме того, в 2023 году льготные категории граждан в Карелии могут получить до пяти тысяч рублей на кадастровые работы, связанные с завершением строительства и вводом в эксплуатацию частного дома.

«Выплата предоставляется ветеранам боевых действий, пенсионерам, многодетным семьям, врачам, учителям, медицинским психологам, провизорам, фармацевтам, специалистам ветеринарной службы, социальным работникам и работникам культуры. Отмечу, что согласно закону, кадастровые работы должны были быть проведены с 1 сентября по 31 декабря 2022 года», — подчеркнул Шандалович.

Также председатель Заксобрания Карелии рассказал о новых налоговых льготах.
В республике для представителей IT-сектора, которые применяют упрощенную систему налогообложения, с начала года установлены минимальные налоговые ставки. Они снижены до 1% и 5% в зависимости от того, что является объектом налогообложения.

«Также ставки снижены для резидентов, пользователей инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков. 3% — если объектом налогообложения являются доходы; 8% — если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», — рассказал Шандалович.

Кроме того, налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей продлены на два года.

Председатель карельского парламента отметил, что в Суоярвском муниципальном округе стоимость патента для предпринимателей рассчитывается по единому понижающему коэффициенту дифференциации, который равен 0,5. Его установили с 1 января 2023 года.

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