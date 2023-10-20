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Элиссан Шандалович рассказал о личном приеме граждан и о вопросах, которые будут решены

Новости. Общество
19:10, 21 Октября 2023
фото: Элиссан Шандалович / ВК

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Глава Заксобрания Карелии принял участие в Дне единого приема.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович рассказал о своем участии в Дне единого приема граждан, заметив, что личное общение не теряет своей актуальности, позволяя глубже вникнуть во многие проблемы, волнующие жителей Карелии.

«День единого приема граждан проводится по инициативе Главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова и стал уже доброй традицией у нас в республике. Представители органов исполнительной и законодательной власти всех уровней ведут приём в районах, округах Карелии и нашей столице. Можно записаться на встречу заранее или подождать ее в очереди — прием ведется до последнего заявителя», — написал глава Заксобрания Карелии в соцсети.

Среди вопросов, которые Элиссан Шандалович обсуждал с жителями республики, были и обеспечение необходимыми медикаментами, и подготовка кадров в области военной медицины, и, в числе прочих, развитие флорбола.

«Обратился тренер нашей женской команды из Шуи, Геннадий Владимирович Востряков. Наша команда выступает на соревнованиях самого высокого уровня. Есть успехи, но нужна системная поддержка этого вида спорта на уровне республики. Согласен с Геннадием Владимировичем в том, что флорбол — это доступная и увлекательная игра, которая может стать массовым видом спорта в Карелии. Обязательно будем помогать», — написал Элиссан Шандалович, заверив обратившихся к нему, что все вопросы и предложения были взяты в работу.

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